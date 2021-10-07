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Çevre

İletişim Başkanı Altun: İklim değişikliği konusunda da bizim safımız mazlumların yanı olacaktır

07 Ekim 2021 10:01

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, 'İklim değişikliği konusunda da bizim safımız mazlumların yanı olacaktır.'" düşüncesini dile getirdi.

İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Paris İklim Anlaşması'na ilişkin sosyal medya paylaşımını alıntılayarak, "Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, 'İklim değişikliği konusunda da bizim safımız mazlumların yanı olacaktır. İlgili kurumlarımız şimdiden ülkemizin 2053 taahhüdü olan net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda eylem planlarını hazırlamaya başlamıştır.' Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim BaşkanıFahrettin Altuniklim değişikliğimazlum
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