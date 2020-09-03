İletişim Başkanı Altun: Fransa'nın gazeteciler için giderek daha tehlikeli bir yer haline geldiği ortada

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı F ahrettin Altun , Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 'un Le Figaro muhabirine gösterdiği tepkiyle ilgili olarak değerlendirmede bulunurken, "Fransa'nın gazeteciler için giderek daha tehlikeli bir yer haline geldiği ortadadır" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Le Figaro muhabirine gösterdiği tepkiye yönelik paylaşımda bulundu.

"Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Lübnan'da bir Hizbullah yöneticisi ile gerçekleştirdiği görüşmeyi haber yapan Le Figaro muhabiri Georges Malbrunot'ya yönelik saygısızca tepkisinden ve hakaretlerinden derin endişe duyduk" diyen Altun, şöyle devam etti:

"Fransız polisinin geçtiğimiz aylarda sokak gösterileri sırasında gazetecilere yönelik şiddetiyle birlikte düşünüldüğünde, Fransa'nın gazeteciler için giderek daha tehlikeli bir yer haline geldiği ortadadır.

Sayın Macron kendisinin eleştirilmediği, gerçeklerden kopuk bir dünya hayal ediyor; gazetecilerin, kendisinin keyfini kaçıran haberler yapmadığı bir düzen istiyor; sırf kendisi çok arzuladığı için Libya'da bir savaş suçlusunun galip gelmesine tamah ediyor."