İletişim Başkanı Altun: Eski medya vesayet düzenini getirmeye çalışan her girişimin karşısında ve farkındayız

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Eski medya vesayet düzenini getirmeye çalışan her girişimin karşısında ve farkındayız" düşüncesini dile getirdi.

Altun Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Medya demokratik siyasal alanı güçlendiren bir unsurdur, demokratik siyasal alanda seçilmişler üzerinde vesayet kurarak onları kendi istekleri doğrultusunda yönlendiren bir unsur değildir. Eski medya vesayet düzenini getirmeye çalışan her girişimin karşısında ve farkındayız." değerlendirmesini yaptı.

Altun şunları kaydetti:

"Bu değerler ışığında; Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi ile Ekonomi-Finans muhabirlerine yönelik gerçekleştirdiğimiz eğitim programının ikinci günündeyiz. Meşru rekâbet ortamı içinde,meslekî etik ilkelere göre çalışan tüm meslektaşlarıma bu vesileyle bir kez daha teşekkür ediyorum."