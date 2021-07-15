İletişim Başkanı Altun: Darbe girişiminin hükümet tarafından kendi kendine yapıldığı iddiası ''11 Eylül'ü Amerikan derin devleti yaptı'' iddiasından farksızdır

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 15 Temmuz Darbe Girişimi'nden sonra ortaya atılan "Darbe girişiminin hükümet tarafından kendi kendine yapıldığı" iddialarının ''11 Eylül'ü Amerikan derin devleti yaptı.'' veya ''ETA'yı İspanyol devleti kurdurdu'' gibi iddialardan farksız olduğunu söyledi.

İspanya'nın en çok okunan gazetelerinden El Mundo'ya konuşan Altun, ''15 Temmuz gecesinin ilk saatlerinden itibaren Avrupa'da ortaya atılan "Darbe girişiminin hükümet tarafından kendi kendine yapıldığı" iddiası hatırlatılarak "Bunu neye bağlıyorsunuz?" sorusu üzerine Altun, "Avrupa'da son yıllarda İslamofobi ve yabancı karşıtlığının bir fonksiyonu olarak Cumhurbaşkanımıza yönelik bir saplantı gelişti. Türkiye'yle ilgili her şey Recep Tayyip Erdoğan üzerinden yorumlanıyor. Pozisyonlar buna göre alınıyor. Üzülerek söylüyorum ki bu saplantının doğal bir sonucu, Türkiye'yle ilgili her türlü dezenformasyonun alıcı bulmasıdır'' dedi.

''Maalesef ortaya atılan iddialar hızla yayılıyor, iddianın yanlış olduğu ortaya çıkınca kimse geriye dönüp 'Bu iddia nereden çıkmıştı, bu dezenformasyonun yayılmasına kimler yardımcı olmuştu?' diye sormuyor'' diyen Altun, ''15 Temmuz'la ilgili ortaya atılan iddialarla, '11 Eylül'ü Amerikan derin devleti yaptı.' veya 'ETA'yı İspanyol devleti kurdurdu.' gibi saçma önermeler arasında hiçbir fark yoktur." ifadelerini kullandı.

Altun, "Darbe girişimi ve Türkiye için sonuçlarını ele aldığınızda, AB tarafından geride kalan beş yılda bir 'sempati' eksikliği algıladınız mı?" şeklindeki soru üzerine, "Avrupa Birliği, Türk halkının 15 Temmuz'a bakışını, FETÖ konusunda partiler üstü bir mutabakat olduğunu ve yaşanan travmayı yeterince takdir edemedi. O gece demokrasimizin sembolü olan TBMM bombalandı. Birçok insan darbeye karşı çıktığı için sokaklarda şehit edildi. Cumhurbaşkanımıza suikast girişiminde bulunuldu. Elbette demokrasi ve insan haklarını savunma iddiasındaki bir yapının, aday ülke olan Türkiye'de yaşananlara tepki gösterememesi manidardır." görüşünü dile getirdi.