İletişim Başkanı Altun’dan Twitter’ın kapattığı hesaplarla ilgili açıklama: Ak Parti'ye destek amacıyla açılan 'sahte hesaplar' olduğu iddiası gerçek dışı

Twitter, Türkiye'de 7 bin 340 hesabı manipülasyonu engelleme politikalarını ihlal ettikleri gerekçesiyle kapattı. Bu hesapların "sahte devlet bağlantılı enformasyon operasyonu yapan" hesaplar olduğu ifade edildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun söz konusu iddiayla ilgili açıklamada bulundu.

Altun, "Twitter’ın kapattığı hesapların Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti’ye destek amacıyla açılan ‘sahte hesaplar’ olduğu iddiası gerçek dışı. Bu karara, taraflı ve siyasi saiklerle oluşturulan dokümanların dayanak yapılması da skandalın başka bir boyutu" dedi.

Milliyet'ten Kıvanç El'in haberine göre söz konusu iddialara, "Birbiriyle alakasız sosyal medya hesaplarının faraziye bir yaklaşımla bir potada bir araya getirilerek ülkemizin, Cumhurbaşkanımızın zan altında bırakılmasına itiraz ediyoruz" ifadeleriyle tepki gösteren Altun, "Siyasi ve ideolojik olduğu her haliyle belli olan bu kararın, şeffaflık kisvesine büründürülmeye çalışması ise trajikomiktir" diye konuştu.

Twitter'ın PKK ve FETÖ'ye destek veren hesaplarla ilgili hiçbir düzenleme yapmamasına dikkati çeken Altun, "Bunların kara propagandasına imkan sunması elbette Türkiye kamuoyunun dikkatinden kaçmıyor" dedi.

Altun, açıklamalarının devamında şunları kaydetti:

"Şahsımla ilgili CHP-HDP medyasında üretilen yalanları hayretle karşılıyorum. Hiçbir mecrada sahteciliğe, manipülasyona geçit vermeyiz. Bütün alanlarda olduğu gibi dijital dünyada da hakikati savunuyoruz. Kaygımız medya politikalarına şekil verirken, sosyopolitik gerçekliğin sosyal medyada yansıma bulmasıdır. Dijital dünyada da sosyo-politik gerçekliğin birebir karşılık bulmasını istiyoruz."

TIKLAYIN - Twitter, AK Trol ağını ifşa edip çökertti; Stanford raporladı: Gezi döneminde, kamuoyu düşüncesini şekillendirmesi ve muhaliflere karşı çıkması için 6 bin kişi işe alındı