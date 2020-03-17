Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan 'sokağa çıkma yasağı' iddialarına yanıt

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan önlemlerin ardınan olağanüstü hal ilan edileceği iddialarına ilişkin "Gerçeği yansıtmıyor" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'de Koronavirüs'ün yayılmasının ardından sokağa çıkma ve OHAL ilan edileceği iddialarına yanıt verdi.

AA'nın haberine göre; İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Olağanüstü Hal ilan edileceği, sokağa çıkma yasağı uygulanacağı ya da seyahat kısıtlamalarının getirileceği yönündeki söylentilerin gerçeği yansıtmadığını, bu tür kapsamlı kısıtlayıcı adımların gündemimizde olmadığını altını çizerek ifade etmek isteriz" ifadelerini kullandı.

Altun, iletişim araçlarının böylesine etkin kullanıldığı bir atmosferde oluşturulan dezenformasyonun önüne geçilmesinin oldukça önemli olduğunu vurgularken şunları kaydetti:

"Koronavirüs konusunun ülkemizin gündeminde üst sıralara çıktığı ilk günden bu yana özellikle kısıtlayıcı bazı tedbirlerin alınacağı söylentilerinin, gerek sosyal gerekse konvansiyonel medyada kasıtlı olarak ön planda tutulmaya çalışıldığını gözlemlemekteyiz. Özellikle Olağanüstü Hal ilan edileceği, sokağa çıkma yasağı uygulanacağı ya da seyahat kısıtlamalarının getirileceği yönündeki söylentilerin gerçeği yansıtmadığını, bu tür kapsamlı kısıtlayıcı adımların gündemimizde olmadığını altını çizerek ifade etmek isteriz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüttüğümüz bu mücadelede vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliğinin yanında özgürlüklerini de koruma sorumluluğumuzun bulunduğu bilinciyle, resmi kaynaklar tarafından teyit edilmemiş hiçbir habere, bilgiye, duyuma ya da söylentiye itibar edilmemesini istirham ederiz."