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İletişim Başkanı Altun'dan Mahir Ünal açıklaması: İhtiyacımız olan karalama değil tahammül

"Biraz akıl ve izan sahibi olan, Mahir Ünal gibi tecrübeli bir siyasetçinin 'bizden önce bardak yoktu' demeyeceğini bilir"

11 Şubat 2021 20:30

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Biraz akıl ve izan sahibi olan, Mahir Ünal gibi tecrübeli ve değerli bir siyasetçinin 'bizden önce bardak yoktu' demeyeceğini bilir" dedi.

Altun, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın 'bizden önce bardak yoktu' dediğine ilişkin tartışmalarla ilgili açıklama yaptı. 

Twitter'dan açıklama yapan Altun, "Biraz akıl ve izan sahibi olan, Mahir Ünal gibi tecrübeli ve değerli bir siyasetçinin "bizden önce bardak yoktu" demeyeceğini bilir. Ancak bu ifadeleri kıyısından köşesinden kırpıp ortaya atan kimseler bu hasletlerden dahi yoksun. İhtiyacımız olan, karalama değil tahammül" ifadelerini kullandı.

Altun, Ünal'ın "Bizi mahvettiniz, bizi öldürdünüz" diyen çiftçiye "Cebindeki telefonu kaça aldın?" yanıtını verdiğini ifade etmesine ilişkin ise bir açıklama yapmadı.

TIKLAYIN | AKP'li Mahir Ünal "Bizi mahvettiniz" diyen çiftçiye verdiği yanıtı anlattı: Dedim ki 'cebindeki telefonu kaça aldın?'

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