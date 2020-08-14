İletişim Başkanı Altun'dan İsrail ile BAE anlaşmasına tepki: Türkiye için yok hükmündedir

İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin ikili ilişkilerin tamamen normalleştirilmesi için anlaşmaya varmasının ardından İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulundu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun , Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasında yapılan normalleşme anlaşmasının, Türkiye için yok hükmünde olduğunu bildirdi.

Altun, "Birleşik Arap Emirlikleri’nin İsrail’le yaptığı sözde anlaşma, Türkiye için yok hükmündedir. Filistinlilerin haklarını yok sayan bu adım, başta Filistinliler olmak üzere bölge halklarının vicdanlarında şimdiden mahkum edilmiştir" ifadesini kullandı.

Altun, anlaşmanın, bölgeyi uzun zamandır esir alan istikrarsızlık dalgasının arkasında yer alanları açıkça ifşa ettiğini, Filistin halkının haklı davasını kendi çıkarları için kullananların kimler olduğunu da bir kez daha gösterdiğini belirtti.

Türkiye'nin, Filistin'de adil bir çözümü desteklediğini vurgulayan Altun, şunları kaydetti:

"Üçüncü ülkelerin bu meseleyi ipotek altına almaya çalışmasına ve Filistinlilerin varlığını tehdit etmesine, haklarını hiçe saymasına her zaman karşı çıkacağız. BAE'nin bu küstah girişimi, uluslararası kamuoyunun bölgede istediği barış ve uzlaşma fikrine aykırıdır. Adaletsiz ve tarafların rızası alınmadan atılan adımlar bölgemize huzur getirmez. Bölgenin huzur ve refahı için herkes bu tehlikeli iş birliğine gerekli tepkiyi göstermelidir. Türkiye hiçbir zaman ve hiçbir platformda Filistin'i yalnız bırakmayacaktır. Türkiye, Filistin sorununda adil ve kalıcı bir çözümün hayata geçirilmesi için geçmişte olduğu gibi bugün de samimiyetle çalışacak ve Filistin halkının arkasında durmaya devam edecektir."

TIKLAYIN - İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında barış anlaşması; "Batı Şeria'yı ilhak planı askıya alınacak, ikili ilişkiler normalleşecek"

Ne olmuştu?

İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında ilişkilerin tamamen normalleştirilmesi için 13 Ağustos'ta anlaşmaya varıldı. ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Birleşik Arap Emirlikleri Vekil Başkomutanı Veliaht Prens Mohammed Bin Zayed’in telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini ve ikili ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda uzlaşmaya vardıklarını aktardı.

Üç ülke tarafından yapılan ortak açıklamada, “Tarihi barış üç liderin vizyonu ve BAE ile İsrail’in yeni bir yol çizme konusundaki cesareti ile tarihi bir diplomasi başarısı sağlandı” denildi.

Açıklamada, İsrail ve BAE’nin ABD ile beraber Orta Doğu'da benzer bir vizyona sahip olduğu belirtilirken, iki ülkenin ABD ile Orta Doğu barışını güçlendirmek ve bölgedeki sorunları çözmek için ortak ve stratejik çalışmaları sürdüreceği bildirildi. Öte yandan iki ülke arasında bugüne kadar herhangi bir resmi ilişki bulunmazken, BAE, 1948'de kurulan İsrail’i resmi olarak tanımıyordu.

İsrail Başbakanı Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı kısımlarını ilhak planını ertelediğini ancak planda bir değişiklik olmadığını açıkladı. Netanyahu, "ABD Başkanı Donald Trump, Batı Şeria'nın bazı kısımlarının ilhakını geçici olarak askıya almamı istedi, ben de kabul ettim" dedi.