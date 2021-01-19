İletişim Başkanı Altun'dan Hrant Dink mesajı: Hain terör örgütü FETÖ Hrant'ı bizden koparalı 14 yıl oldu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in katledilişinin 14. yıl dönümünde bir mesaj yayımladı. Altun, "Hain terör örgütü FETÖ Hrant'ı bizden koparalı 14 yıl oldu. Samimiyetini ve Anadolu'ya olan sevdanı her daim hatırlayacağız" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizin vicdanlı evladı, Anadolu'nun yürekli sevdalısıydı Hrant Dink. Bu toprakların harcındaydı onun alın teri, kalemi hep kardeşlik için çırpındı. Hain terör örgütü FETÖ Hrant'ı bizden koparalı 14 yıl oldu. Samimiyetini ve Anadolu'ya olan sevdanı her daim hatırlayacağız" ifadelerine yer verdi.

TIKLAYIN: Hrant Dink'in katledilişinin 14. yılı; "'Böyle bir şey bir daha yaşanmaz' demek çok zor; Türkiye bundan ders çıkaramadı"

TIKLAYIN: Hrant Dink anısına, vurulduğu Sebat Apartmanı'nın önüne karanfiller bırakıldı