İletişim Başkanı Altun'dan CHP'ye: Sesimizi kısmak için beyhude yoruluyorlar, susmayacağız

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AKP İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın "CHP, İletişim Başkanımız Fahrettin Altun'u susturmak için kanun teklifi hazırladı. İletişim Başkanı'na 'İletişim kurma' diyorlar. Yalanları, iftiraları ve algı operasyonları ellerinde patlayınca deliriyorlar. Hazırladıkları teklif, İletişim Başkanımızın başarısının tescilidir" şeklindeki paylaşımını Twitter'dan alıntıladı.

Altun, "Sayın vekilim, hakikate gönül vermiş milyonlarca insanımızla birlikte siz de biz de bunların tüm yalanlarını, iftiralarını ve 5. kol faaliyetlerini her fırsatta yüzlerine vuracağız. Sesimizi kısmak için beyhude yoruluyorlar. Susmayacağız" dedi.

"Devlet memurları herhangi bir siyasi parti lehine konuşamazlar..."

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlediği basın toplantısında "Fahrettin Altun, sabah akşam siyasetçilere laf yetiştiriyor, dalga geçiyor, hakaret ediyor. Fahrettin Altun, sen devlet memurusun. Evet, seçilmiş birisi atamış ama bütün devlet memurlarını seçilmiş biri atıyor. Devlet memurusun ve DMK’ya uymak durumundasın​" demişti. Bekaroğlu, Devlet Memurları Kanunu'yla ilgili şunları söylemişti:

"Daha açık hale getirilmesi için 657 sayılı kanunda bir değişiklik öngören kanun teklifi hazırladık. Kanunun 7. Maddesi devlet memurlarının sorumlulukları ile ilgilidir, tarafsızlıkları ile ilgilidir. ‘Devlet memurları siyasi partiye üye olamazlar, herhangi bir siyasi parti lehine konuşamazlar…’ der. Biz buna ‘59. Maddede zikredilen istisnai memurluklar dahil tüm devlet memurları, Cumhurbaşkanlığı'nda çalışan daire başkanları Fahrettin Altun’lar, Mehmet Uçum’lar, bakan yardımcıları filan, istisnai memurlar; bütün bunlara siyaset yasaktır' diyoruz."

Zaten yasak ama biz buna 'Kandıralı, sen de dur' diyoruz. Kandıralı’nın hikayesi var; talim yaptıran komutan 'Kıt’a dur' diyor, herkes duruyor, Kandıralı yürümeye devam ediyor. Kandıralı sen de dur diye bir komut daha veriyor. Biz de öyle diyoruz; Fahrettin sen de dur. Fahrettin sen de dur yasa teklifi bu."