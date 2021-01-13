İletişim Başkanı Altun: CİMER'e 2020 yılında 6 milyona yakın başvuru yapıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun , CİMER'de çok güçlü bir etkileşim olduğuna işaret ederek, "2020'de CİMER'e bir önceki yıla kıyasla yüzde 90 düzeyinde artışla 6 milyona yakın başvuru yapıldı" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye Polis Radyosu'nda İpek Açar'ın hazırlayıp sunduğu "Can Cana" programına konuk oldu.

Altun, İletişim Başkanlığı'nın misyonunun "Türkiye'nin kamusal iletişim stratejisini belirlemek ve yürütmek" olduğuna dikkati çekerek, iletişimi milli çıkarlar doğrultusunda stratejik bir bakış açısıyla ele aldıklarını, ülkenin itibarını koruyacak ve yükseltecek bir anlayışla ulusal ve uluslararası boyutta çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Fahrettin Altun, "Derdimiz, bölgede ve dünyada söz sahibi olan ülkemizin yükselişine yakışır nitelikte ve değerde çalışmalar gerçekleştirmek, milletimizin sesini, devletimizin haklı mücadelesini bütün dünyaya duyurmak, ülkemize karşı haksız ve yalan ithamlarla yürütülen kara propaganda faaliyetlerine karşı mücadele etmek" diye konuştu.

"CİMER'e 2020 yılında 6 milyona yakın başvuru yapıldı"

CİMER'in de İletişim Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdürdüğünü aktaran Altun, bunun gurur duydukları çok değerli bir proje olduğunu söyledi.

'CİMER'in katılımcı demokrasinin en güzel örneklerinden olduğunu' ifade eden Altun, "Vatandaşlarımızın da çok yakından takip edip katıldığı ve bir bütün olarak iltifat gösterdiği bir proje. Devlet ve millet arasında iletişim köprüsü vazifesi görüyor ve şu anda dünyanın en büyük ölçekli kamu iletişim platformu. Bu konuda çok iddialıyız. CİMER'i devlet-vatandaş ilişkilerine olan katkısı nedeniyle dünya iletişim tarihinde devrim olarak nitelendirilecek bir yapı olarak değerlendiriyorum" diye konuştu.

CİMER'de çok güçlü bir etkileşim olduğuna işaret eden Altun, 2020'de CİMER'e bir önceki yıla kıyasla yüzde 90 düzeyinde artışla 6 milyona yakın başvuru yapıldığı bilgisini verdi.