T24 LogoT24 Logo
Yaşam
BBC Türkçe

İlerleyen yaşta seks yapmak beyni zinde tutuyor

İngiltere'de Coventry ve Oxford üniversiteleri tarafından yapılan bir araştırma, ilerleyen yaşlarda sık cinsel ilişkiye girmenin, zihinsel fonksiyonları artırdığını ortaya koydu.

29 Nisan 2018 20:30

İngiltere'de Coventry ve Oxford üniversiteleri tarafından yapılan bir araştırma, ilerleyen yaşlarda sık olarak cinsel ilişkiye girmenin, zihinsel fonksiyonları artırdığını ortaya koydu.

Times gazetesinin haberine göre, araştırmada 50-83 yaşları arasındaki 73 sağlıklı kişiye seks yapma sıklıkları soruldu.

Katılımcılardan 37'si her hafta, 26'sı her ay cinsel ilişkiye girdiklerini, 10'u ise hiç seks yapmadıklarını belirtti.

Ardından katılımcılara beyin fonksiyonlarını ölçmek üzere çeşitli görevler verildi.

Bu görevlerde en başarılı olanlar, her hafta düzenli olarak seks yaptığını söyleyenler oldu.

Bu grup, ayda bir ilişkiye girenlerden ortalama 2 puan, hiç girmeyenlerden de ortalama 4 puan daha yüksek aldı.

Daha sık cinsel ilişkiye giren kişiler belli bir harfle başlayan hayvanları bir dakika içinde sayma gibi sözel akıcılık testlerinde ve karmaşık bir simgeyi kopyalama ya da saat kadranını hafızadan çizme gibi deneylerde daha yüksek puan aldılar.

Araştırmanın sonuçları dergisinde yayınlandı.

Araştırma, cinsel ilişkiyle dopamin ve oksitosin gibi beyne sinyal götüren nörohormonların salgılanması arasında bağ olduğunu ortaya koyuyor.

Daha önce düzenli cinsel ilişkiye girmenin sözel akıcılıkta olumlu etkisi olduğunu gösteren çalışmalar yapılmıştı. Ancak seksin hafıza, dil ve dikkat üzerindeki etksini ölçen bir çalışma yapılmamıştı.

Coventry Üniversitesi'nde psikoloji, davranış ve faaliyetler araştırma merkezinde çalışan Hayley Wright "İlerleyen yaşlarda cinsel ilişkiler sadece seksin kendisi için değil aynı zamanda zihinsel fonksiyonlar için de önemli" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

CoventryOxfordDahaAraştırmanınAncakHayley Wright

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24