İlerleyen migren, gözde şaşılık yapıyor

Her 6 kişiden 1’inde görülen migren, göz sağlığını da olumsuz etkiliyor. Göz migreni olarak adlandırılan bu rahatsızlık, geçici görme kayıplarından şaşılığa kadar bir çok göz hastalıklarına da yol açabiliyor.

Veni Vidi Göz Grup Medikal Koordinatörü Op. Dr. Ertan Sunay’a göre düzensiz beslenme, uykusuzluk veya fazla uyku baş ağrısını tetikliyor. Ertan, dünyada görülen en yaygın hastalıkların başında gelen ve Türkiye’de de nüfusun yüzde 45’inde görülen baş ağrısının en tehlikelisinin migren olduğunu söylüyor.

Migrenin özellikle kadınları etkilediğini belirten Sunay, “Migren sadece günlük hayatı sekteye uğratmıyor, aynı zamanda göz sağlığını da olumsuz yönde etkiliyor. Göz migreni olarak adlandırılan bu durum, hastalarda göz önünde ışıklı çizgilenmeler, gözlerinde kıvılcımların oluşması, görme netliğinin kaybolması gibi sorunların oluşmasına sebep oluyor.” diyor. Beyin damarlarında oluşan daralma sonucunda ortaya çıkan bu belirtilerin 13-14 dakika kadar sürdüğünü ifade eden Sunay, iki farklı göz migreni hastalığı olduğunu kaydediyor ve şu bilgileri veriyor: “Tek taraflı görme bozukluğu ve baş ağrısıyla ortaya çıkan retinal migren, kısa süreli olup göz muayenesinde herhangi bir bulguyla kendini belli etmiyor. Çok daha ender durumlarda görülen oftalmoplejik migrende ise, gözün hareketlerini kontrol eden sinirlerin bir bölümünde felç oluşabiliyor. Bu durumda şaşılık, göz kapağı düşüklüğü, göz bebeğinde büyüklük değişiklikleri gibi belirtiler görülebiliyor. Göz migreninin kesin bir tedavisi yok. Ancak bu hastalık, çeşitli ilaç tedavileriyle kontrol altına alınabilir.”