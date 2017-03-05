İlerici Kadınlar Meclisi'nden '8 Mart' çağrısı: Şiddete, gericiliğe, tek adama Hayır!

İlerici Kadınlar Meclisi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde 5 il için çağrı yaparak, "Gericiliğe, şiddete, eşitsizliğe, savaşa ve kadın düşmanı politikaların üreticilerine, başkanlık sevdalılarına karşı ses çıkarmak; eşit ve özgür bir yaşamı sokaklarda örmek için 8 Mart'ta sokaklardayız" açıklamasında bulundu.

İlerici Kadınlar Meclisi 8 Mart'ta gericiliğe ve tek adam rejiminne karşı İstanbul,Ankara,İzmir, Eskişehir ve Çorlu'da eylem çağrısı yaptı.

İlerici Kadınlar Meclisi tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla bir açıklama yapılarak, "Bugün, AKP'ye karşı direnmenin, birlikte mücadele etmenin, dayanışmayı büyütmenin ve 8 Mart'ta tek adam rejimine, anayasa değişikliğine karşı meydanlarda "Hayır"larımızı haykırmanın kaçınılmaz olduğu günlerdeyiz. Korktukları kahkahaları atmanın, mücadelemizin şarkılarını hep bir ağızdan söylemenin, Mart'a baharı getirmenin, umudu büyütmenin günü 8 Mart. Gericiliğe, şiddete, eşitsizliğe, savaşa ve kadın düşmanı politikaların üreticilerine, başkanlık sevdalılarına karşı ses çıkarmak; eşit ve özgür bir yaşamı sokaklarda örmek için 8 Mart'ta sokaklardayız" denildi.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla gerçekleştirilecek mitinglerin programı şöyle:

"Yaşam da bizim Özgürlükte" başlığıyla yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

"8 Mart'ta 'Şiddete, gericiliğe, tek adama HAYIR' demek için buluşuyoruz!

Amerika'da,1857'de hakları için direnen işçi kadınların anısına 8 Mart, dünyada ilk kez 1910'dan, Türkiye'de ise 1921'den bu yana kadınların direnişinin hikayesi oldu. Anlatılan; 160 yıl önce greve giden kadın dokuma işçilerinin, bugün Arjantinli kadın işçiler tarafından tüm dünyada çağrısı yapılan Uluslararası Kadın Grevi'ni ören milyonlarca kadının hikayesi. Anlatılan bizim hikayemiz...

Kadın cinayetlerinin, yolsuzlukların, hukuksuzlukların, eşitsizliklerin büyük artış gösterdiği Türkiye'de bugün;

*Kadınların yurttaşlık statüsünde erkeklerle eşit görülmediği,

*Verdiği emeği sadece kadın olduğu için eşitsiz ücretlendirildiği,

*Ne giyeceğinden kaç çocuk yapacağına kadar karışıldığı,

*Kadınların sosyal statüsünün bir çocuğa sahip olup olmaması üzerinden kurulduğu,

*Kürtajın fiilen yasaklanmaya çalışıldığı,

*Dinci gericiliğin kadınlara kamusal alanda şiddetle tahakküm kurmaya çalıştığı,

*Sokaklarda bir kadının nasıl dövüleceği üzerine kitapçıklar dağıtıldığı,

*Kadının toplumsal, sosyal, siyasal ve iş yaşamı içerisindeki varlığının yönetenler eliyle sınırlandırıldığı,

*Kadın derneklerinin kapatıldığı, kadın örgütlerinin yöneticilerinin tutuklandığı ve belediyelere atanan kayyumlar eliyle kadınların tüm kazanımlarına el konulduğu, işten atıldığı, şiddet merkezlerinde erkeklerin görevlendirildiği,

*Kadınlar için önemli kazanımlar sağlayan cumhuriyet rejiminde değişiklik anlamına gelen bir anayasa değişikliği ile kadınların anayasal hak ve özgürlüklerinin, yurttaşlık haklarının silinmeye çalışıldığı günlerdeyiz.

Bugün, AKP'ye karşı direnmenin, birlikte mücadele etmenin, dayanışmayı büyütmenin ve 8 Mart'ta tek adam rejimine, anayasa değişikliğine karşı meydanlarda "Hayır"larımızı haykırmanın kaçınılmaz olduğu günlerdeyiz. Korktukları kahkahaları atmanın, mücadelemizin şarkılarını hep bir ağızdan söylemenin, Mart'a baharı getirmenin, umudu büyütmenin günü 8 Mart.

Gericiliğe, şiddete, eşitsizliğe, savaşa ve kadın düşmanı politikaların üreticilerine, başkanlık sevdalılarına karşı ses çıkarmak; eşit ve özgür bir yaşamı sokaklarda örmek için 8 Mart'ta sokaklardayız. Arjantin'den Şili'ye, İtalya'dan İrlanda'ya, Polonya'dan ABD'ye ve daha dünyanın pek çok yerinde grev örgütleyen; sokaklar, meydanlar bizimdir diyen kadınlarla birlikte, bizi temsil etmeyen her türlü emek karşıtı ve gerici politikalara karşı 8 Mart'ta meydanları terk etmiyoruz.

Yaşasın örgütlü mücadelemiz!

Yaşasın kadın dayanışması!

Yaşasın 8 Mart!"