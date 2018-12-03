İleri teknolojili botlar, düzensiz göçün önüne geçecek

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - TÜRK Sahil Güvenlik Komutanlığı\'nın ileri teknolojili 105 bot ihalesini alan Ares Tersanecilik\'in Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Kalafatoğlu, \"Bu botlar kendi alanlarında dünyanın en ileri teknolojisiyle donatılmış olacak. Türk karasularının hemen her yerinde olacak bu botlar. Böylece düzensiz göçün önüne de büyük ölçüde geçilmiş olacak\" dedi.

Antalya Serbest Bölge\'de faaliyet gösteren Ares Tersanecilik tarafından geçen yıl Katar Sahil Güvenlik Komutanlığı\'nın ihtiyacı olan botlar ve süratli karakol botlarının teslimatı gerçekleştirildikten sonra yeni projelerle çalışmalar sürdürüldü. Bu kez Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na hizmet verecek Ares Tersanecilik\'in Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Kalafatoğlu, ileri teknolojiyle donatılmış 105 Sahil Güvenlik botunun ihalesine giren 5 firmadan 1\'i olduklarını ve ihaleyi kazandıklarını söyledi. Olabildiğince kısa sürede 105 botu üreterek, Türk karasularının güvenliği için Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na teslim edeceklerini kaydeden Kalafatoğlu, \"Bu botlar kendi alanlarında dünyanın en ileri teknolojisiyle donatılmış olacak. Türk karasularının hemen her yerinde olacak bu botlar. Böylece düzensiz göçün önüne de büyük ölçüde geçilmiş olacak\" diye konuştu.

ANTALYA\'DAN CUMHURİYET TARİHİNİN İHRACAT REKORU

Dünyada en fazla ülkeye gemi ihraç eden birkaç şirketten olduklarına dikkat çeken Kerim Kalafatoğlu, başta Körfez ülkeleri olmak üzere Afrika, Avrupa ve Güney Amerika\'nın da kapsam dahilinde olduğu çok sayıda ülke ile yeni iş olanakları üzerinde görüşmelerin sürdüğünü belirtti. Dünyada gemi inşa sektörünün krizden kurtarılmaya çalışıldığı dönemde, Ares\'in ihracat rekorları kırdığını da dile getiren Kalafatoğlu, şöyle konuştu:

\"Gemi inşaat sektörü bütün dünyada bir krizden uyanmaya çalışıyor. Bu kriz maalesef Türkiye\'nin inşa sektörünü de etkilemiş durumda. Biz son yıllarda yaptığımız atılımlarla dünyanın kendi ölçeğinde en büyük birkaç kontratını getirebildik. Son dönemlerde Antalya\'da Cumhuriyet tarihimizin gemi ihracat rekorlarını kırmış bir şirketiz. Dünyada en fazla ülkeye askeri gemi ihracatı yapan tek firmayız. Antalya\'da açıklanan ihracat rekortmeninin yüzde 35 üzerinde ihracatımız var. Batı Akdeniz\'in en büyük ihracatçısıyız diyebiliriz. Yakın zamanda kapasitemizi yüzde 60 oranında yükseltmiş olacağız.\"



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