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Yaşam

İleri saat uygulaması sınav saatini değiştirmedi

ÖSYM Başkanı Demir, ''Sınav saat 10.00'da olacağı için, çocukların o saate kadar kendilerine geleceklerini öngörüyoruz. Herhangi bir değişklik yok'' dedi.

23 Şubat 2011 02:00

T24-  Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince, saatlerin bir saat ileri alınacağı 27 Marta denk gelen Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) ilişkin açıklama yapıldı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali Demir, sınavın ertelenmesinin veya saatinin değiştirilmesinin söz konusu olmadığını söyledi. ''Bakanlar Kurulu neyi takdir ederse ona uyacağız'' diyen Demir, YGS tarihini belirlerken 27 Martta yaz saati uygulamasına geçileceğini bildiklerini kaydetti. Demir, ''Sınav saat 10.00'da olacağı için, çocukların o saate kadar kendilerine geleceklerini öngörüyoruz. Herhangi bir değişklik yok'' dedi.


YGS'ye 1 milyon 692 bin 345 aday başvurmuştu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının ''gün ışığından daha fazla yararlanmak'' amacıyla yaz saati uygulamasına geçilmesi için hazırladığı kararname taslağında saatlerin 27 Mart 2011 Pazar günü saat 03.00''de bir saat ileri alınması öngörülüyor.


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, YGS nedeniyle 27 Mart 2011 tarihinde planlanan ileri saat uygulamasının tarihinin değiştirilip değiştirilmemesi konusunun ilk Bakanlar Kurulu toplantısında ele alınacağını bildirmişti. (aa)

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