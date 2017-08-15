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Politika

İleri Haber editörü İzgen Gökçe gözaltına alındı

“İzgen Gökçe gazetecidir. İzgen Gökçe serbest bırakılmalıdır"

15 Ağustos 2017 20:15

İleri Haber editörü İzgen Gökçe hakkında başlatılan bir soruşturma nedeniyle bu sabah Bartın’da bulunan evinden gözaltına alındı. Gökçe’nin telefonuna ve bilgisayarına el konuldu.

İleri Haber’in haberine göre aynı soruşturma kapsamında dört Türkiye Komünist Partisi (TKP) üyesi ve bir Fikir Kulüpleri Federasyonu (FKF) üyesinin evlerinin basıldığı ve haklarında gözaltı kararı var. Hakkında gözaltı kararı olanların isimleri kamuoyuyla paylaşılmadı.

Gökçe'nin gözaltına alınmasına ilişkin İleri Haber'in açıklamsı şöyle :

“Gazetecilik Bölümü öğrencisi olan mesai arkadaşımız İzgen Gökçe, gazetecilik dışında hiçbir faaliyette bulunmamış, her daim meslek ilkelerine ve halka karşı sorumluluğunun gereğini yerine getirmiştir. İzgen Gökçe’nin uydurma gerekçelerle gözaltına alınması bir kez daha göstermiştir ki gazetecilik, iktidarını yalan üzerine kurmuş iktidarın en büyük korkusudur. Avukatlarımız İzgen Gökçe’nin yanında gözaltı sürecini takip etmektedir. İzgen Gökçe gazetecidir. İzgen Gökçe serbest bırakılmalıdır."

 

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