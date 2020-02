İlçeye 12 yıl sonra gelen kadın doğum uzmanına kaymakam lojmanı

Emin BAL/ BEYTÜŞŞEBAP,(Şırnak),(DHA)- ŞIRNAK\'ın Beytüşşebap ilçesine 12 yıl aradan sonra gelen kadın doğum uzmanının kalacak yer sorunu, kaymakamın kendisi için hazırlanan lojmanı kadın doktora tahsis etmesi ile çözüldü.

Şırnak merkeze 120 kilometre mesafede bulunan ve karayolu ile yaklaşık 3 saatte ulaşılabilen Beytüşşebap ilçesine daha önce gelen kadın doğum uzmanı doktorlar, kısa bir süre kaldıktan sonra güvenlik, kalacak yer konularında yaşanan sıkıntılar nedeniyle ayrılıyordu. İlçeye 12 yıl sonra gelen Kadın Doğum Uzmanı Dr. Neslihan Arslan için adeta seferberlik başlatıldı. Kaymakam İsmail Pendik, kendisi için hazırlanan lojmanı doktor Arslan\'ın kullanımına sundu.

Beytüşşebap Kaymakamı ve aynı zamanda Belediye Başkan Vekili olan İsmail Pendik, vatandaşların en büyük sorununun uzman doktor olduğunu belirterek, \"Biz de bu konuda ne yapabiliriz, ne edebiliriz diye düşünürken, arkadaşlardan aldığım bilgi yeni bir kadın doğum uzmanı doktorumuzun atamasının olduğunu ama Beytüşşebap\'a gelme noktasında tereddütlerinin olduğunu duyduk. Biz hemen kendisiyle diyaloga geçtik. \'Beytüşşebap artık eski Beytüşşebap değil, terörle artık anılmaktan çıktı, artık güven ve huzurun hakim olduğu bir yer onun için buraya gönül rahalığıyla gelebilirsiniz\' dedik. Kendisi de, kalacak yer noktasında sıkıntı yaşadığını ifade etti. Biz de kendi kaldığımız kaymakamlık konutu dışında kaymakamın güvenliği için hazırlanan özel daireyi kendisine tahsis ettik. O da sağ olsun, bu söylemlerimizi bu vaatlerimize inanarak geldi ve biz de tabi vaatlerimizi yerine getirdik. Kendi güvenliğimiz için tahsis ettiğimiz konutumuzu ilçemizdeki kadınlarımızın kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olan doktorumuza tahsis ettik. Kamu kurumlarımız olarak burada el atmak zorundaydık. Bu bizim görevimiz\" dedi.

\'HALK ÇOK İYİ DAVRANDI\'

Uzman Doktor Neslihan Arslan ise, Ege Üniversitesi\'nden mezun olduğunu ve geçen hafta Beytüşşebap\'ta göreve başladığını ifade ederek, \"Hasta profili olarak hani beklediğimden iyi bir hasta profiliyle karşılaştım. Açıkçası şimdilik her şey yolunda gidiyor. 12 yıldır uzman doktor gelmiyordu. Halk ilk geldiğimde sağ olsunlar \'uzman doktor geldi\' edasıyla çok iyi davrandılar. 12 yıllık bir uzman doktor açığı varmış ama şöyleki; kadın doğum uzmanı olarak cerrahız biz, cerrahi olarak yetersiz bir yer burası. Toplum belki benim doğum yaptırmamı bekliyor olabilir ama bu işlemi gerçekleştiremiyoruz. Çünkü, pek çok komplikasyon var doğum sırasında yaşanabilecek. Yine bu hastamızın sevki olacak ama en azından bu insanların takibi için onlara yardımcı olmak adına iyi oldu. Her işlem için halk Cizre veya Şırnak\'ı tercih ediyormuş bu konuda onlara yardımcı olacağım. Gördüğüm kadarıyla her şey yolunda güvenlik var. Kalacak yer olarak kaymakam beyin dairesini tercih ettim. Sağ olsun kaymakam bey çok ilgilendi \"diye konuştu.

\'KADINLARIMIZ ARTIK ZORLU YOLU KULLANMAYACAK\'

İlçe sakinlerinden Yusuf Dereli, yıllar sonra gelen kadın doğmu uzmanı doktor için çok mutlu olduklarını belirterek, \"Hastaneye Aşağıdere köyünden geldim. Daha önce hastanemizde böyle imkanlar yoktu. Şu an yeni bir kadın doğmu uzmanı doktor atanmış. Doktor gidecekti, kaymakam bey izin vermedi. Kendi evini açtı, doktor da kalmaya karar verdi. Buradan Şırnak\'a gidiyorduk, çok masraflı oluyordu, imkanı olmayan vardı. Şırnak-Beytüşşebap arasındaki yol zorlu. Doğum hastası olan kadınlarımız artık bu yolu kullanmayacak. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim\"dedi.

