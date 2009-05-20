İlçenin en güzel yerini mezarlık alanı olarak ayırdı

Van'ın Erciş ilçesi Belediye Başkanı Fatih Çiftçi, 164 bin metrekare göl manzaralı araziyi mezarlık yeri olarak ayırdı. Mezarlıkta uzaktan kabir ziyaretine gelecekler için restoran ve kafe de yaptırılıyor.



İlçenin sahil kenarındaki en güzel yerlerinden birini cezaevinde bulunan tutukluların çalıştırması için restoran yeri olarak Adalet Bakanlığına veren Çiftçi, bu kez ilçenin göl manzaralı 164 bin metrekarelik arazisini mezarlık yeri olarak ayırdı.



Erciş Belediye Başkanı Fatih Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gözlemlerinde insanların mezar bulmada sıkıntı çektiklerini gördüğünü ifade etti.



Bu nedenle çalışma başlattığını belirten Çiftçi, şehir içinde sıkışmış kabristandan insanları kurtarma kararı aldığını söyledi.



Şehir dışında bulunan, belediyeye ait göl manzaralı 164 bin metrekarelik alanı kabristanlık yeri olarak belirlediklerini ifade eden Çiftçi, "Kabristanlar önem verdiğimiz yerlerden biridir. Bu nedenle ilçenin en güzel yerinde kabristan yeri ayırdık. Meclisten de kararı çıkardık, çalışmalarımızı başlattık. Artık insanlar ölülerini defnedebilmek için sıkıntı çekmeyecek" dedi.



"Erciş'e 100 yıl yeter"



Yeni kabristan alanında mezarı kendi personellerine kazdırmaya başladıklarını belirten Çiftçi, alanın çok geniş olduğunu, yüzlerce boş mezar hazırlayarak insanların hizmetine sunacaklarını söyledi.



Kabristanın son teknolojiyle aydınlatılacağını kaydeden Çiftçi, "164 bin metrekarenin peyzajını da çok güzel yapacağız. Mezarlık içerisine restoran ve kafe yaptırma çalışmalarına başladık, buralarda uzak yerlerden kabir ziyaretine gelen vatandaşlara hizmet verilecek.Büyük bir abdesthanenin de yapımına başlandı. Yeni kabristan alanımız çok güzel ve çok geniş bir yer, tüm Erciş'e 100 yıl yetecek bir yer" diye konuştu.

