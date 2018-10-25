İlçedeki yolların taş döşemesini kadın işçiler yaptı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM\'un Ortaköy ilçesindeki kilit parke taş döşemelerine kadın eli değdi. İlçede parke taş ile yenilenen yerler için 100 kadın işçi çalıştı. İlçe Belediye Başkanı Taner İşbir, Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) kapsamında yaklaşık 400 kadını istihdam ettiklerini söyledi.

İLÇENİN YERLERİNE KADIN ELİ DEĞDİ

Ortaköy Belediyesi tarafından Türkiye İş Kurumu\'nun (İŞ-KUR) Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) kapsamında ilçede bulunan 18-65 yaş arasında yaklaşık 400 kadın istihdam edilerek çeşitli işlerde çalıştı. Yaz mevsimi döneminde yaklaşık 100 kadın işçi ise ilçedeki yollarda kilit parke taş döşemesi yaptı. Ortaköy Belediye Başkanı Taner İşbir, yolların kilit parke taşı ile döşeme işini kadınların yapmayı kendilerinin istediğini belirterek \"Gelen bu teklifi önce kabul etmedim. Tereddütte kaldım. Acaba yapabilirler mi diye düşünmedim değil. \'Yapamazlar\' diyenler bile oldu. Sonra aldıkları kısa süreli eğitimin ardından beldenin bütün yollarını adeta dantel gibi işleyerek kilit parke taşını başarı ile döşediler\" dedi. Başkan İşbir, 50\'şer kişilik iki ayrı grup kurduklarını söyleyerek \"Kadın işçilerimiz vardiyalı şekilde çalıştılar. Şuana kadar 3 bin metrekareye yakın kilit parke taşı döşediler\" diye konuştu.



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