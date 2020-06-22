İlçede vaka sayısı 11'e yükseldi; Kula Kaymakamı Duru maske denetimi yaptı

Manisa'nın Kula ilçesi Kaymakamı Kemal Duru, ilk yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakasının 12 Haziran'da görüldüğü ilçede vaka sayısının 11'e yükseldiğini söyledi. Duru, bugün beraberindeki kurum amirleri ile semt pazarında 'maske' denetimi yaptı.

İlk vakanın 12 Haziran'da görüldüğü ilçede hasta sayısının artmasıyla birlikte Kula'da maskesiz gezmek yasaklandı.

Filyasyonu düzgün yapıp, vaka temaslı vatandaşları karantinada tutarak salgının yayılmasının önlenebileceğini dile getiren Duru, 11 pozitif vakanın temaslı olduğu kişilerin karantinaya alındığını açıkladı.

"Kurallara uymayanlar cezayla ıslah olacaksa, bu şekilde davranmak zorundayız"

Duru, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Israrla maske kullanmayan, sosyal mesafeye dikkat etmeyen vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nda aldığımız karar doğrultusunda ceza kesmek zorundayız. Bugün yaptığımız denetimde de maske kullanmayan vatandaşlarımıza gereken cezai işlem uygulandı. Biz cezaları keyfi yazmıyoruz. Ceza yazmak içimizden gelmiyor ama maalesef kurallara uymayanlar cezayla ıslah olacaksa, bu şekilde davranmak zorundayız. Çünkü aynı gemideyiz. Bir kişiye bulaştığı zaman, kaç kişiye bulaştırdığını Kula'mızda örnek olarak gördük maalesef. Arkadaşlarımız yoğun denetimlerine devam edecek. Ama Kulalı hemşerilerime benim naçizane önerim, cezadan değil kendi sağlığımızı, Kula'mızın sağlığını ve tüm toplumun sağlığını korumak için kurallara uyalım." (DHA)