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İlçe seçim müdürü ‘cinsel taciz' suçundan tutuklandı

Ordu’nun Fatsa, Çamaş ve Çatalpınar ilçelerinde seçim müdürü olarak görev yapan Erdoğan Kısacık’ın, yaşananlardan sonra Kızılay üyeliği düşürüldüğü belirtildi.

18 Ekim 2021 12:46

Ordu’nun Fatsa, Çamaş ve Çatalpınar ilçelerinde seçim müdürü olarak görev yapan Erdoğan Kısacık’ın, “cinsel taciz” suçundan tutuklandığı ortaya çıktı. Kızılay’ın da yöneticisi olan Kısacık’ın kurumla ilişkisi kesildi.

GazeteduvaR’da yer alan habere göre, Kısacık, yaklaşık on gün önce, Fatsa Adliyesi’nin ek binası içinde yer alan makam odasında, kendisinden avukat konusunda yardım isteyen boşanma aşamasında bir kadını öpmeye çalıştı. Kadının yaşananları savcılığa bildirilmesiyle soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma sonrası Kısacık çıkarıldığı Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla tutuklandı ve Ünye Cezaevi’ne konuldu.

Üyeliği düşürüldü

Erdoğan Kısacık, Ordu’nun Fatsa, Çamaş ve Çatalpınar ilçelerinde seçim müdürü olarak görev yapıyordu. Kısacık 2 ay öncesine kadar aynı zamanda Kızılay Genel Merkez Denetim Kurulu Raportörü olarak görev yapıyordu. Edinilen bilgilere göre, ‘tutuklama’ ile sonuçlanan olay sonrası Kızılay, Kısacık’ın üyeliğini düşürdü.

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