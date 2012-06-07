İlçe milli eğitim müdürüne 'cinsel saldırı' tutuklaması

Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürü Şeref Çalışır hakkında, emrinde çalışan iki memureyi taciz ettiği iddiasıyla “Basit Cinsel Saldırı ve Cinsel Taciz” suçlamasıyla dava açıldı. Önceki gün tutuklanan Şeref Çalışır hâkim karşısına çıkacak. İddianamede Çalışır’ın odasına evrak getiren iki memureyi sözlü ve fiili olarak taciz ettiği anlatılıyor.

Milliyet'ten Musa Kesler'in haberindeki iddianameye göre İlçe Milli Eğitim Müdürü Çalışır, mağdure Ç.A. (23) odasına evrak getirdiğinde “Bugün çok güzel olmuşsun, tatlı olmuşsun, manken gibi olmuşsun” diyerek ve ‘öpücük atarak’ birçok kez sözlü tacizlerde bulundu. Bazen de “belini kavrayarak, elini tutarak ve poposuna vurmak suretiyle” taciz etti.



Müdür Şeref Çalışır, diğer mağdure J.Y’yi (20) de odasına evrak getirdiğinde elinden tutarak “Nerelisin? Burcun ne? Evli misin? Ailenle mi yaşıyorsun?” diyerek taciz etti. Çalışır suçlamaları reddederken, mağdureler de savcılıkta şikâyetçi olmadı. Ancak savcılık mağdur ifadeleri, tanıklar ve tutanakları dikkate alarak “şüphelinin müsnet suçları işlediğine” kanaat getirdi. Savcılık 58 yaşındaki müdür hakkında “Cinsel Saldırı” suçundan 3.5 yıldan 10.5 yıla kadar, “Cinsel Taciz” suçundan da 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

Müdür Çalışır’ın iki memureyi farklı yerlere atamayı istediği bu nedenle de iki memurenin Çalışır’a taciz suçlaması yaptığı iddia edildi.