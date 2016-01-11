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Yaşam

İlçe Milli Eğitim Müdürü'nden silahlı poz!

İlçe Milli Eğitim Müdürü köy okullarını ziyareti sırasında çektirdiği fotoğrafları sosyal medyada paylaştı

11 Ocak 2016 13:05

AKP Tokat Milletvekili Zeyid Aslan'ın da kardeşi olan Erbaa İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir Aslan, köy okullarını ziyaretine ilişkin sosyal medyada silahla havaya ateş ettiğini gösteren fotoğrafları paylaştı.

Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Erbaa İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir Aslan ve beraberindeki okul müdürleri köy okullarını ziyaret etti. Erbaa İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir Aslan, ziyaretlere ilişkin öğretmen ve öğrencilerle çektirdikleri fotoğrafları sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından paylaştı.

Cihan Haber Ajansı haberine göre, fotoğraflarda İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan’ın silahla havaya ateş ettiği sırada yanındakilerin kafalarını eğdikleri görülüyor.

İlçenin Ortaköy, Çanakçı ve Çermik köyü ilköğretim okullarına ziyaret gerçekleştiren İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir Aslan ve beraberlerindeki okul müdürleri, köy okullarını ziyaret ederek, öğretmen ve öğrencilerle objektiflere poz verdi.

AKP Tokat Milletvekili Zeyid Aslan'ın da kardeşi olan Erbaa İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir Aslan paylaştığı fotoğraflarda, köy okullarına yaptığı ziyaret yolunda fotoğraf çektirdikleri esnada elindeki silahla havaya ateş ettiği görülüyor.

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