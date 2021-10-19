İlçe milli eğitim müdürlüğü 'siyasi' buldu; İzmir Marşı, Cumhuriyet Bayramı programından çıkarıldı iddiası

Mersin’in Gülnar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırlanan programda bulunan İzmir Marşı’nı “siyasi” olduğu gerekçesiyle programdan çıkardığı iddia edildi. İlçe müdürlüğünün okul müdürlüklerine, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında İzmir Marşı’nın okutulmaması konusunda uyarıda bulunduğu öne sürüldü.

Cumhuriyet gazetesinden Bekir Şahin’in haberine göre, Gülnar İlçesi’nde bulunan 100. Yıl İlköğretim Okulu’nda Eğitim-Sen üyesi öğretmenin hazırladığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programı, İlçe Milli Eğitim Müdürüğü’ne iletildi.

Aralarında ilçe milli eğitim müdürü ve bazı okul müdürlerinin de bulunduğu İlçe Milli Eğitim Komisyonu iletilen programda yer alan “İzmir Marşı”nın siyasi içerik taşıdığı gerekçesi ile çıkarılmasını talep ederek programı ilçe milli eğitim müdürlüğüne gönderdi.

“Atam Atam” şarkısı eklendi

Bunun üzerine programı okul müdürüne iade eden İlçe Milli Eğitim Müdürü, İzmir Marşı’nın çıkarılmasını ve görevin bir başka öğretmene verilerek programın yeniden hazırlatılmasını talep etti. Türk Eğitim-Sen üyesi öğretmen tarafından hazırlanan yeni programda İzmir Marşı’nın yerine “Atam Atam” şarkısını ekleyerek programı ilçe milli eğitim müdürlüğüne sunuldu.

Komisyonunun “İzmir Marşı siyasi” kararının ardından Gülnar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün diğer okul müdürlerine marşın bayram programına konulmaması konusunda sözlü uyarıda bulunduğu ileri sürüldü.