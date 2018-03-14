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15 Temmuz Darbe Girişimi

İlçe jandarma komutanı 'FETÖ'den gözaltına alındı

Soruşturmada 8 kişi gözaltına alındı, 3 şüpheli aranıyor

14 Mart 2018 17:43

Aydın merkezli 6 ilde, 'FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) gizli yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, Kuyucak İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı E.E'nin de aralarında bulunduğu 8 kişi, gözaltına alındı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'FETÖ' TSK'daki gizli yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 11 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Aydın, Antalya, Diyarbakır, Isparta, Uşak ve İzmir'de düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında Kuyucak İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı E.E. ve mahrem imamların da bulunduğu belirtildi. Adreslerdeki aramalarda ele geçirilen dijital verilere el konuldu.'

Soruşturma kapsamında 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. (DHA)

 

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