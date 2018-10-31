İlçe halkından cami restorasyonu tepkisi

Hüsnü Ümit AVCI- Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ın Altınyayla ilçesinde Haziran ayında restorasyonuna başlanan 123 yıllık tarihi Merkez Camisi\'nin, son 2 aydır çalışmaların durması nedeniyle yıkıma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı öne sürüldü. İlçe halkı, yeterli çalışma yapılmadığından şikayet ederek, caminin zarar görmesinden endişe duyarken, Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkilileri ise çalışmaların planlandığı gibi devam ettiğini öne sürdü.

​Altınyayla ilçe merkezinde bulunan, 1895 yılında yaptırılan basık damlı ve ahşap tavan işçiliği ile dikkat çeken Merkez Camisi, 5 ay önce Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyonuna alındı. Ahşap oyma sanatından minberi ve sade bir mihrabı bulunan, boyama ve süsleme sanatı ile dikkat çeken camide son 2 aydır çalışmalar aksadı. Sonbaharla birlikte yağmur sularının cami temeline gittiğini iddia eden cemaat, restorasyonun kısa sürede tamamlanmasını istedi.

Çalışmaların sağlıklı yürümediğini ifade eden Altınyayla Belediye Başkanı Necmettin Mermer, \"Maalesef ülkemizde ilk 3 içinde, hatta birinci sırada yer alabilecek ahşap tavan işçiliği, zamanın ustalarının yaptığı bu cami, restorasyon adı altında adeta yıkılmaya terk edilmiş durumda. Yağmur ve çatı suları temele gidiyor. Biz, camimiz aslına uygun muhteşem bir restorasyon geçirip eski haline dönecek diye umarken, mevcuttan da olacağız endişesi yaşıyoruz. Halk, sorumlu olarak bizi biliyor. Caminin bu durumda olması bizi çok üzüyor. Vatandaşı da çok üzüyor. Bu konuda hesap veren makam olmamamıza rağmen şu anda hesap vermek zorunda olan bir makam haline geldik. Yarın bir gün buranın yağmuru suyu, karı, çamuru o muhteşem tavanı da etkileyecek. Asıl bizi üzen budur. O sanatsal muhteşem ahşap oymacılığı zarar görürse, bundan Türkiye zarar görür. Elimizde böyle çok fazla sanat eserleri kalmadı. Olana sahip çıkalım. Bu ilçemizin çok önemli bir değeridir. Biz vicdanen rahatsız oluyoruz. Bu caminin restorasyonunun çok hızlandırılması ve gereği gibi yapılmasını istiyoruz\" dedi.

Cami cemaatinden Halil Karasubaşı (70) çalışmaların çok yavaş olduğunu belirterek, \"Buraya gelip, 2- 3 gün çalışıp gidiyorlar. Hiçbir şey yaptıkları yok. Böylece bırakıp gittiler\" diye konuştu.

Nizamettin Berber (70) ise \"Camiye en yakın ev benim evim. Burada doğru düzgün bir çalışma yok. Şu an ne geliyorlar, ne çalışıyorlar, ne de görüyoruz. Ara ara çok kısa çalışmalar oluyor. Ben hayatımda böyle bir çalışma ve işçilik görmedim\" şeklinde konuştu.

YETKİLİLER, ÇALIŞMALARIN DEVAM ETTİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkilileri ise cami içerisinde ince kalem işçiliğinin yapıldığını belirterek, çalışmaların planlandığı şekilde devam ettiğini ve bir sorun bulunmadığını söyledi.



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