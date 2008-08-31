İlçe halkı hastanelik oldu

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde ishal salgını görülürken 230 kişi çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.



Yaklaşık 2 aydan bu yana gündüz saatlerinde su verilemeyen Battalgazi İlçesi'ndeki ishal vakalarında ciddi artış oldu. Çeşitli hastanelerde 230 kişinin ishal şüphesiyle tedavi altına alındığı belirtildi.

Malatya Sağlık İl Müdürü Hacı Bayram Zengin, Battalgazi İlçesi'nde ishal vakalarında artış görüldüğünü belirterek gerekli önlemlerin alındığını ishalli hastaların bazılarının ayakta bazılarının hastanelerde tedavilerinin sürdüğünü söyledi.



Sağlık İl Müdürü Zengin, su sıkıntısı nedeniyle bazı çiftçilerin kanalizasyon sularıyla sebze ve meyvelerini suladığı bu nedenle ishal vakalarında artış görülebileceğini söyledi.



Malatya Valisi Halil İbrahim Daşöz, Battalgazi Belediyesinde düzenlediği basın toplantısında, vatandaşları şebeke suyunun tüketiminde dikkatli olmaları konusunda uyardı. Daşöz, şöyle konuştu:

"Sağlık ve tedavide planlı programlı tedbirler aldık. Su ve kanalizasyon değerlendirmesi yaparak tedbirlerini aldık. İlçemizde özel bir durum var. Sürekli ölçümler yapıyoruz. Vatandaşımızdan isteğimiz, şebeke suyunu tüketirken dikkatli davranmalarıdır. Sular tüketilmeden önce mutlaka kaynatılmalı. Sebzeler de kaynatılmış su ile yıkanmalıdır."



Battalgazi ilçesinde kuraklık nedeniyle bir süre önce vatandaşın kanalizasyon borularını kırarak sebze ve meyve sulaması yaptığı bildirilmiş, belediye başkanı Selahattin Gürkan da 55 gün boyunca su verilmeyen ilçede vatandaşın sağlıksız bir çözüm arayışına girdiğini söylemişti.





Başkan: Beklediğimiz bir sonuçtu



Malatya’nın Battalgazi ilçesi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "İçme sularında yapılan sürekli kesintiler, vatandaşın sulama suyu olarak kanalizasyon sularını kullanması nedeniyle, salgın, beklediğimiz bir sonuçtu" dedi.

Gürkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçesinde dünden beri 189 kişinin ishal şikâyetiyle sağlık ocaklarına müracaat ettiğini ve sayının giderek arttığını söyledi.

Malatya Belediyesinin içme suyunda sürekli kesinti yaptığını, uzun süreden beri yapılan kesintiler nedeniyle konuyu yargıya da taşıdıklarını hatırlatan Gürkan, konudan Malatya Belediyesinin sorumlu olduğunu iddia etti.



