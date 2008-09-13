İlçe belediyesi yaptı, büyükşehir yıktı

AKP'li Adana Büyükşehir Belediyesi, partilisi merkez Seyhan Belediyesi'nin inşaatı devam eden kapalı pazar yerini, ‘kaçak’ olduğu gerekçesiyle iftar saatinde yıktı.



Yıkım çalışmasının yapıldığı alan yerle bir olurken, olayı duyan pazarcı esnafı ile vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi'ne ait yıkım ekibine saldırdı. İş makinalarının camları kıran ve ekipleri dövmeye kalkan kalabalığa çevik kuvvet polisleri müdahale etti.



Merkez Seyhan İlçe Belediyesi, kentin muhtelif yerlerine kapalı semt pazarları yapmak için harekete geçti. İlçe belediyesine bağlı ekipler, 20 gün önce Fatih Mahallesi Kuzey Kıyıboyu Caddesi üzerinde yıllardır semt pazarı olarak kullanılan alana ‘uzay çatılı kapalı semt pazarı’ yapmak üzere çalışmalara başlattı. Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesi iddiaya göre ilçe belediyesine bu alanın hazine arasizi ve kentsel dönüşüm alanı olduğu şeklinde bir yazı gönderip, uyarıda bulundu. Ancak, uyarıları dinlemeyen Seyhan Belediyesi yetkilileri herhangi bir ruhsatlandırma yapmadan kaçak olarak inşaatı sürdürmeye devam etti. Seyhan Belediyesi’ne bağlı ekipler 20 günlük çalışmada 6 bin 500 metrekare alanda semt pazarını çelik kolonlarını dikti.



Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesi, iftar saatinde 4 kepçe ve yıkım ekibi ile semt pazarına gidip, yapılan yerleri yıkmaya başladı. İnsanların evlerinde olmasından faydalanan ekipler, pazar yeri alanını yerle bir etti.



Yıkım çalışmasını gören vatandaşlar ve pazar esnafı, belediye ekiplerine saldırdı. Çalışanları dövmeye kalkışan vatandaşlar, iş makinelerinin camlarını kırdı. Bunun üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, vatandaşları sakinleştirmeye çalıştı. Kalabalık giderek büyüyünce, çevik kuvvet polisinden yardım istendi. Alana gelen çevik kuvvet polisi, vatandaşları güçlükle sakinleştirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak'a tepki gösteren vatandaşlar, ‘Aytaç Durak istifa’ sloganı attı.



Alana gelen Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Mevzuata Aykırı Yapılar Müdürü Şahabettin Canımoğlu, vatandaşların tepkisiyle karşılaşınca, polis ekipleri tarafından araca bindirilerek uzaklaştırıldı.



Olay yerine gelip, açıklama yapan Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Muhlis Köse ise bu alanın 30 yıldır semt pazarı olarak kullanıldığını belirterek, “Herhangi bir kaçak söz konusu değil. Yaptığımız portatif bir sistem. Daha önce bize gelen bir yazı yok. Neden yıkıldığını

bilmiyoruz. Çok şaşırdık” dedi.



Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Oktay Karakuş da yıkıma konu olan pazar yerinin, semt pazarı olarak kullanılmasına rağmen mülkiyetinin hazine arazisine ait olduğunu bildirerek, “Bu alan, imar planında da pazar yeri olarak değil, kentsel dönüşüm alanı şeklinde görülüyor. Büyükşehir Belediyesi olarak, Seyhan Belediyesi'nce söz konusu alanda kapalı semt pazarı çalışması başlattığını öğrendiğimizde ilçe belediyesini yazılı olarak uyardık. Bu uyarılarımızı birkaç kez tekrarlamamıza rağmen çalışma yapmaya devam ettiler. Bu alanda yapılan çalışma için de herhangi bir inşaat ruhsatı alınmış değil. Dolayısıyla yapılan çalışma kaçak ve yasalara aykırı olduğundan belediye ekiplerimiz, yıkım çalışmasını yaptı” diye konuştu.



Çevik kuvvet ekiplerini müdahale ettiği kalabalık bir süre sonra sessizce yıkımın yapıldığı alandan ayrıldı.





