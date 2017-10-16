İlber Ortaylı, Kayseri 1'inci Kitap Fuarı’nda

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi\'nce düzenlenen 1\'inci Kitap Fuarı’na katılan tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, \"Fuara bilhassa üniversite gençliği ve liselilerin alakası dikkat çekici. Gelecek yıllarda da bu fuarın büyüyerek, devam etmesini diliyorum\" dedi.

Kayseri Dünya Ticaret Merkezi’ndeki Kitap Fuarı\'na birçok yazarın ardından tarihçi İlber Ortaylı da katıldı. Fuarda verdiği konferansa Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik\'le birlikte gelen Ortaylı, tarih bilincinin oluşması için kaynaklara gidilmesinin önemine değindi. Bunun için de Arapça ve Osmanlıca bilinmesi gerektiğini belirten Ortaylı, özellikle sosyal bilimler alanında yetişmiş kişilerin Arap harflerini öğrenmelerinin önemine vurgu yaptı. Prof. Dr. Ortaylı, “Bunu öğrendiğimiz takdirde kaynaklara inebiliriz. Bu harfleri okumadan Türk münevverinin üstün bir kapasiteye çıkması, milli vasıfları kazanması ve beynelmilel bir kişilik olarak ortaya çıkması mümkün değildir” dedi. Fuara katılmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Ortaylı, “Fuara bilhassa üniversite gençliği ve liselilerin alakası dikkat çekici. Gelecek yıllarda da bu fuarın büyüyerek devam etmesini diliyorum” dedi.​

Konferansın sonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, Prof. Dr. Ortaylı\'ya fuarı için özel bastırılan mührü hediye etti.



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