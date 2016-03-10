İlber Ortaylı'dan Muhteşem Yüzyıl Kösem eleştirisi: Dizi hatalarla dolu

Beyoğlu Belediyesi’nin "Öncü Kadınlar"projesinin ilki olan "Lider Kadınlar Valide Sultanlar" etkinliği önceki akşam Cemal Reşit Rey’de yapıldı. Davete ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'da katıldı. Ortaylı Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisine eleştiride bulunarak sultanların giydiği kıyafetin dönemi yansıtmadığını söyledi.

Ortaylı ayrıca dizideki bazı hataları da açıklayarak "Dizide ‘Venedik Prensesi geliyor’ diyor. Venedik’in prensesi olmaz. Venedik, cumhuriyettir çünkü. Sonra affedersin 16. asırda kimse turistik gezi için İstanbul’a gelmez. Kanuni Süleyman, divanı hümayuda öyle bir tabloya oturtulmaz" dedi.

Salondaki konuklardan birinin İlber Ortaylı’ya, "Sultan kıyafetlerinin dekolte olup olmadığını" sorması üzerine Ortaylı Osmanlı sultanlarının dizideki gibi dekolte değil, vücutta hiç açık bırakmayacak şekilde kapalı giysiler giydiğini ifade etti.