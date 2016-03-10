T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

İlber Ortaylı'dan Muhteşem Yüzyıl Kösem eleştirisi: Dizi hatalarla dolu

İlber Ortaylı, Muhteşem Yüzyıl dizisindeki valide sultanların kılık kıyafetine yönelik sert eleştirilerde bulundu

10 Mart 2016 13:03

Beyoğlu Belediyesi’nin "Öncü Kadınlar"projesinin ilki olan "Lider Kadınlar Valide Sultanlar" etkinliği önceki akşam Cemal Reşit Rey’de yapıldı. Davete ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'da katıldı. Ortaylı Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisine eleştiride bulunarak sultanların giydiği kıyafetin dönemi yansıtmadığını söyledi.

Ortaylı ayrıca dizideki bazı hataları da açıklayarak "Dizide ‘Venedik Prensesi geliyor’ diyor. Venedik’in prensesi olmaz. Venedik, cumhuriyettir çünkü. Sonra affedersin 16. asırda kimse turistik gezi için İstanbul’a gelmez. Kanuni Süleyman, divanı hümayuda öyle bir tabloya oturtulmaz" dedi.

Salondaki konuklardan birinin İlber Ortaylı’ya, "Sultan kıyafetlerinin dekolte olup olmadığını" sorması üzerine Ortaylı Osmanlı sultanlarının dizideki gibi dekolte değil, vücutta hiç açık bırakmayacak şekilde kapalı giysiler giydiğini ifade etti. 

ETİKETLER

ilber ortaylımuhteşem yüzyıl kösem

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24