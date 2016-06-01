İlber Ortaylı'dan Milli Takım'a tarih dersi

A Milli Futbol Takımı Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi gerçekleştirdiği Antalya'da kampında hem fiziksel, hem de mental açıdan hazırlıklarına devam ediyor.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim yönetiminde saha içi antrenmanlarını yapan ay yıldızlı futbolcular, diğer vakitlerde ise farklı konukları ağırlıyor. Türk tarihi bilimci Prof. Dr. İlber Ortaylı, teknik heyetin planlaması ile oyuncular ile öğle yemeğinde bir araya geldi.

Yaklaşık 2 saat süren sohbette Ortaylı, futbol olgusu, futbolun toplumlara etkisi ve Türk tarihi konularındaki bilgilerini futbolculara aktarmaya çalıştı.

Teknik heyet ve oyuncuların oldukça memnun kaldığı sohbette kendisine sorulan soruları da yanıtlayan İlber Ortaylı, yemeğin ardından kamptan ayrıldı.