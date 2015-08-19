İlber Ortaylı'dan Hülya Avşar'a Safiye Sultan rolü için kitap önerileri

“Muhteşem Yüzyıl-Kösem” dizisinde Safiye Sultan’ı canlandıracak olan Hülya Avşar, role hazırlanmak için kampa girdi. Ayvalık tatilinin son gününde Ortunç Beach’te karşılaştığı ünlü tarih profesörü İlber Ortaylı’dan o dönemi anlatan kitap tavsiye etmesini isteyen oyuncu, beklediği yanıtı aldı. Ortaylı’nın biri Reşad Ekrem Koçu’nun “Kösem Sultan”ı olmak üzere birkaç kitap önerdiği Avşar, vakit kaybetmeden o kitapları edinip okumaya başladı.

Hürriyet'ten Sinem Vural'ın haberine göre, kendine bir de tarih danışmanı tutan Hülya Avşar, yeni danışmanından dönem dilini, kelimelerini ve ifade tarzlarını öğrenmeye başladı. Ayrıca boş bir gününde TİMS ekibiyle beraber tarihi yarımadayı ve Topkapı Sarayı’nı gezen oyuncu, rolün hakkını vermek için titizlikle hazırlıklara devam ediyor.

Kafası karışmasın

İlber Ortaylı, yeni dizi hazırlığındaki Hülya Avşar’a tam olarak ihtiyacı olan kaynakların adını verdiğini söyledi: “O dönem ve konuyla ilgili çok fazla kaynak var. Ben de kafasının karışmaması için kendisine Reşad Ekrem Koçu’nun ‘Kösem Sultan’ ve ‘Osmanlı Padişahları’ ile Necdet Sakaoğlu’nun ‘Bu Mülkün Sultanları’ kitaplarını önerdim.”