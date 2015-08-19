T24 LogoT24 Logo
Magazin

İlber Ortaylı'dan Hülya Avşar'a Safiye Sultan rolü için kitap önerileri

Kösem Sultan dizisine hazırlanan Hülya Avşar'ın tarih koçu İlber Ortaylı oldu

19 Ağustos 2015 12:09

“Muhteşem Yüzyıl-Kösem” dizisinde Safiye Sultan’ı canlandıracak olan Hülya Avşar, role hazırlanmak için kampa girdi. Ayvalık tatilinin son gününde Ortunç Beach’te karşılaştığı ünlü tarih profesörü İlber Ortaylı’dan o dönemi anlatan kitap tavsiye etmesini isteyen oyuncu, beklediği yanıtı aldı. Ortaylı’nın biri Reşad Ekrem Koçu’nun “Kösem Sultan”ı olmak üzere birkaç kitap önerdiği Avşar, vakit kaybetmeden o kitapları edinip okumaya başladı.

Hürriyet'ten Sinem Vural'ın haberine göre, kendine bir de tarih danışmanı tutan Hülya Avşar, yeni danışmanından dönem dilini, kelimelerini ve ifade tarzlarını öğrenmeye başladı. Ayrıca boş bir gününde TİMS ekibiyle beraber tarihi yarımadayı ve Topkapı Sarayı’nı gezen oyuncu, rolün hakkını vermek için titizlikle hazırlıklara devam ediyor.

 

Kafası karışmasın

 

İlber Ortaylı, yeni dizi hazırlığındaki Hülya Avşar’a tam olarak ihtiyacı olan kaynakların adını verdiğini söyledi: “O dönem ve konuyla ilgili çok fazla kaynak var. Ben de kafasının karışmaması için kendisine Reşad Ekrem Koçu’nun ‘Kösem Sultan’ ve ‘Osmanlı Padişahları’ ile Necdet Sakaoğlu’nun ‘Bu Mülkün Sultanları’ kitaplarını önerdim.”

ETİKETLER

hülya avşarilber ortaylıkitap tavsiyesikösem sultandizi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24