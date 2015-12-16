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İlber Ortaylı'dan Diyanet İşleri Başkanı'nın 'sekülerizm' açıklamasına tepki: Onun statüsünü aşan bir konu!

"Diyanet İşleri Başkanlığı bir ruhani makamın, dini cemaatin görevini üstlenemez"

16 Aralık 2015 01:24

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez'in, "Fransız ihtilâliyle birlikte insanlık başka bir arayış içine girdi. Sekülerizm dinlerden kaynaklanan şiddeti de geride bırakarak dünyayı topyekûn bir savaşın içine soktu" şeklindeki sözlerini eleştiren tarihçi Prof. İlber Ortaylı

Çağdaş Ses’ten Erman Çimen’e konuşan İlber Ortaylı; Diyanet İşleri Başkanı’nın bu şekilde demeçler vermesini 'fevkalade mahzurlu' bulduğunu belirterek ,“Bu gibi konular ile ilgili bu statüde birinin açıklama yapması çok yanlış. Diyanet İşleri Başkanı’nın görevi değil bu! Doğrudan doğruya bir din işleri veren bir kurumun başında bir devlet memuru kendisi… O yüzden bu açıklamaları fevkalade mahzurlu buluyorum” ifadelerini kullandı.
 
İlber Ortaylı, şöyle devam etti:

“Diyanet İşleri Başkanı’nın bu şekilde demeçler vermesini fevkalade mahzurlu buluyorum… Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı bir ruhani makamın, bir dini cemaatin fonksiyonunu ve görevini üstlenemez… Yani bu gibi konularda bu statüde açıklama yapması çok yanlış. Diyanet İşleri Başkanı’nın görevi değil bu! Doğrudan doğruya bir din işleri veren bir kurumun başında bir devlet memuru kendisi..
 
Daha evvel üniversitede iken kendisinin hiç böyle bir yazısını da okumadım… Biraz sabrederse daha sonra yazabilir.. Tartışılabilecek bir konu ama Diyanet Başkanı olarak değil… Şu an bir memur çünkü… Onun statüsünü aşan bir konu… Bunları konuşması çok yanlış…”

 

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