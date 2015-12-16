İlahiyatçı Ayşe Sucu'dan Diyanet İşleri Başkanı'na: Keşke Fransız İhtilali'ni araştırsaydı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez'in, "Fransız ihtilâliyle birlikte insanlık başka bir arayış içine girdi. Sekülerizm dinlerden kaynaklanan şiddeti de geride bırakarak dünyayı topyekûn bir savaşın içine soktu" şeklindeki sözlerini yorumlayan eski Diyanet Vakfı Kadın Kolları Başkanı ve ilahiyatçı Ayşe Sucu, "Eğer laikliği burada baz alıyorsa, keşke Fransız İhtilali'ni araştırsaydı" dedi.

RS FM'de Yavuz Oğhan'dan bidebunudinle programına katılan İlahiyatçı Ayşe Sucu, Görmez'i sekülerizmi anlamamakla eleştirerek, "Fransız İhtilali'nden sonra köle gibi yaşayan halka getirilen üç kavram var. Görmez'e buradan da seslenmek ve sormak istiyorum: Kardeşlik, özgürlük, eşitlik gibi kavramların hangi birine hangi din ya da inanç karşı çıkabilir" diye sordu. Sucu, sözlerine şöyle devam etti:

​"Görmez'in burada asıl kastettiği şey kapitalizm. Sanıyorum kavramları karıştırıyor. Kapitalizm derse kabul edebilirim. Kapitalizm; dini, ırkçılığı, laikliği çok güzel kullanır. Keşke bunlar üzerine konuşsa. Belli ki kafası karışık. Tersinden de söyleyeyim. Din ahirete yönelik bir şey mi? Dini nerede yaşıyoruz. Dünyada yaşıyoruz. Din de dünyevileşen, kendi içinde yeninden anlaşılmaya imkan tanıyan bir olgudur. Ahirete özgü kılamazsınız Laiklik doğru anlaşıldığında insanlığa ve dinlere rahatlatıcı bir yaklaşımı vardır. Dinin de getirdiği noktayı görüyorsunuz işte. IŞİD üzerinden, Boko Haram üzerinden dini anlamak mümkün mü? Demek ki kavramların içini boşatırsanız laikliğin veya sekülerizmin düşmanı kesilirsiniz."

"Müslümanlar kendi insanlarına dahi bir üst söylemi oluşturamıyor"

"Eğer laikliği burada baz alıyorsa, keşke Fransız İhtilali'ni araştırsaydı. Çünkü bu konuda çalışanların ortaya koydukları verilere bakarak konuşacak olursak insanlık tarihinde önemli bir dönüm noktasındır" diyen Ayşe Sucu, "Fransız İhtilali'nden sonra köle gibi yaşayan halka getirilen üç kavram var. Görmez'e buradan da seslenmek ve sormak istiyorum: kardeşlik, özgürlük, eşitlik gibi kavramların hangi birine hangi din ya da inanç karşı çıkabilir. Belki bunu selefi kafasıyla düşünecek olursak, buradaki kardeşliği sadece aynı dinin mensuplarına indirgersek çatışır. Ya da özgürlük alanın belli bir mezhebin insanı indirgersek çatışır" dedi.

İslam dünyasını da eleştiren Diyanet Vakfı Kadın Kolları eski Başkanı Ayşe Sucu, "Müslümanlar bırakın tüm insanlığa evrensel bir düşünce sunmayı kendi insanlarına dahi bir üst söylemi oluşturamıyor. Alevi, Sünni, Şafi, Maliki hepsinin kardeşçe yaşayacağı bir öğretiyi Müslüman dünyanın oluşturmadığını görüyoruz. Keşke Mehmet Görmez bunlarla da uğraşsa" diye konuştu.