İlber Ortaylı: Topkapı Sarayı Müdürü'nün ne yaptığını bilmiyorum

Topkapı Sarayı Müzesi Başkanlığı’nı bırakmasıyla gündeme gelen tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı A Haber’de yayınlanan Selin Ongun’un “Bi Sormak Lazım” programına konuk oldu. “Topkapı yönetimine taşradan kimse gelmemeli, Oradaki müdür birtakım demeçler verdi, durum ortada açıkçası ben o adamın ne yaptığını bilmiyorum'' diyen Ortaylı yabancılar için müze giriş ücretlerinin çok düşük olduğuna dikkat çekerek “ 10 Euro’ya dondurma yenilir, müze gezilmez” dedi.

Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın Selin Ongun'un programında yaptığı bazı açıklamalar şöyle:

‘Topkapı yönetimine taşradan kimse gelmemeli’

Müze başkanlığı yapalım dediler. Peki, buyurun dedik. Müze başkanı olduğu zaman başkanın başkan olması için, altında iki tane üç tane müdür olur. Bir müdür, bir başkanla başkanlık olmaz. Maalesef bu reformasyona ben maruz kaldım. Birinci müdür başarılı eski bir kaymakamdı. Şimdi vali olduğu için öyle söylüyorum. Makul, hukuk ve idare nosyonu olan bir arkadaşımızdır. Onunla götürebildik bir şeyleri, buna rağmen bağdaşamadığınız noktalar oluyor. Ama iyidir. Ondan sonra gelen müdür için benim konuşmama lüzum yok, o kendisi durumu izah etti zaten. Gazetenin birine acayip bir demeç verdi. Bir takım olaylar oldu. Olmaz. Ben adamın ne yaptığını bilmiyorum. En azından bir gözlem ve istişare durumu olması lazım. Hiçbir şey bilmiyorum. Bazı şeyleri basından öğrendim diyemeyeceğim, Allahtan Bakan bana telefon etti ne oluyor diye. Ben telefonla bakandan öğreniyorum. Bu olmaz. Bunlar kabul edilebilir şeyler değil. Bu Topkapı için olmaz. Burada bunu açıkça söylüyorum. Hiç kimse kızmasın. Topkapı’ya taşradan hiç kimse getirilemez kolay kolay. Arada eğitim görerek. Bu kadar açık.

‘Olmadık adamı müdür yapıyorlar’

Müzenin içinde öyle adamlar var ki, dışarı çıktığım zaman herhangi bir serginin katalogunda ben onun referansını görüyorum, o ismi. Bununla iftihar ederim. Bu kadar. Ondan sonra olmadık adamı getirip bir yere müdür yapıyor, çünkü adam da yok bakarsan. Ama var. bütün mesele adamı kullanmak. Bizim tarihimizde insanlar bulunmuş, kullanılmış ve yetiştirilmiştir.

‘Her yere otel açılmaz’

Saray arşivlerinin yeri bence hiç iyi değil. Vilayetin arkasında Tanzimat döneminde arşiv olarak yapılan binalara yerleşmemiz lazım. Maalesef oraları bence layık olmayan işlere verecekler. Her yere otel de açılmaz.

‘İstanbul’u bilmeyenler var’

Şaşılacak derecede İstanbul’u bilmiyorlar. Hakikaten bilmiyorlar. Bizler nereden biliyoruz. Gezdik oturduk. Bence zaten sur içinde oturmayan İstanbul’u bilmez. Gezmemiş, görmemiş, bilmiyor. Belki bir aşinalığı vardır. O yetmez.

‘Projeler etüt edilmeden yapılıyor’

Kimse etüt etmiyor. Bizim millette etüt yok. oralarla ilgili Kendisine müracaat edilmeyen adamlar jeologlar ve deprem uzmanları. Sabah akşam fay hattı deprem, deprem geliyor diye konuşuyoruz, ben hiç sorulduğunu görmedim. Bunun üzerinde durulması lazım.

‘Topkapı’da yabancı ziyaretçi için 20 tl çok az’

Yabancıların müze giriş bedeli çok az. Seyahat acenteleri baskı yapıyor. Bence lütfen yapmasınlar. Müzenin içi hiçbir şekilde hiçbir şeyden anlamayan ve oraya grubun içinde getirilmiş ziyaretçiyle dolu. Böyle müzecilik olmaz. Müzeye merak eden gelir.

‘100 öğrenci - iki öğretmenle müze gezilmez’

İlkokul öğrencileri için her 20 çocuğun başında bir tane adam olması lazım. Olmuyor. 100 kişilik okul iki öğretmenle geliyor. Topkapı bir saray ve komplike bir müze. Biraz eğitim gördükten sonra, lise çağında falan gelinmesi lazım. Lise çağında falan gelmesi lazım.

‘10 euro’ya dondurma yenilir, müze gezilmez’

Bizim şimdiki bakan, Ertuğrul bey bu işi iyi halletti aslında. Müze kartı çıkardı. Bu fevkalade büyük bir ucuzluk, bedavaya yakın. o yüzden vatandaşın şikayeti olamaz. Ama dış fiyatı çok komik buluyorum. dünyada 10 Euro’ya Topkapı gibi bir yere girilmez, ancak dondurma yenilir.