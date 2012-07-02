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Kültür-Sanat

İlber Ortaylı Topkapı Sarayı'na veda etti

Topkapı Sarayı Mecidiye Köşkü'nde, Topkapı Sarayı Müzesi Başkanlığı'ndan emekli olan Prof. Dr. İlber Ortaylı için veda töreni düzenlendi

02 Temmuz 2012 14:09

Topkapı Sarayı Müzesi Başkanlığı'ndan emekli olan Prof. Dr. İlber Ortaylı’ya, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın da katıldığı bir veda gecesi düzenlendi.
 
Topkapı Sarayı Mecidiye Köşkü'nde, Topkapı Sarayı Müzesi Başkanlığı'ndan emekli olan Prof. Dr. İlber Ortaylı için veda töreni düzenlendi.

Törene Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik ve çok sayıda davetli katıldı.

İlber Ortaylı, ''7 yıl sona erdi, biraz fazla kaçırmışım daha evvel gitmem lazımdı. Bundan sonra işimi yapacağım, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ndeyim" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ise yaptığı konuşmada, "İlber Hoca, çok değerli bir tarihçi. Hatta insanlar ona, 'tarihi sevdiren insan' diyorlar, güler yüzle anlattığı için. Tarih bilgisini büyük ölçüde popülerleştirdi. Bizim de zaten buna ihtiyacımız vardı. İnsanlar tarihimizi bilsinler" ifadelerini kullandı.

Bir orkestranın klasik müzik eserleri seslendirdiği kokteylde Ortaylı ve bakanlar hatıra fotoğrafı çektirdi.

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