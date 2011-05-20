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Yaşam

İlber Ortaylı: RTÜK, Türkçe'yi bozuyor

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Türkçe kullanımının bozulduğuna dikkat çekti ve bundan Radyo Televizyon Üst Kurulu'nu sorumlu tuttu.

20 Mayıs 2011 03:00

T24 - Bahçeşehir Üniversitesi Türk Dili ve Tarihi Kulübü’nün düzenlediği “İlber Ortaylı ile Söyleşi” panelinde konuşan ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Türkçe kullanımının bozulduğuna dikkat çekti ve bundan Radyo Televizyon Üst Kurulu'nu sorumlu tuttu.



Söyleşide Türk dili, dünya dilleri, Osmanlı tarihi, eski ve yeni tarih anlayışları üzerine konuşuldu.

Ortaylı, “Bugün Türkçe kullanımına yeteri kadar özen gösterilmiyor. Televizyonlarda sunucular artık öz Türkçe yerine yöresel şivelerle konuşuyor. RTÜK de buna dikkat etmiyor, özen gösterilmesi konusunda üzerine düşeni yapmıyor” dedi.

İstanbul Türkçesi’nin kullanımının neredeyse tamamen ortadan kalktığına değinen Ortaylı konuşmasında, Avrupa’da dilin ve tarihin kitaplarda değil romanlarda ve edebiyat eserlerinde yayıldığını fakat Türkiye’de ise bunun ders kitapları aracılığıyla yapıldığını söyledi.

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