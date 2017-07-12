İlber Ortaylı o filmde yok

Prof.Dr. İlber Ortaylı, Anadolu Selçuklu Devleti ve devlet adamı Emir Celaleddin Karatay’ın hayatını konu alacak “Direniş Karatay” filminin tarih danışmanı olduğuna ilişkin yapılan açıklamanın doğru olmadığını belirtti. Prof. Dr. Ortaylı adına yapılan açıklamada, filmle ilgili ne sözleşme imzalandığı ne de söz verildiği belirtildi.

Gazete Duvar'ın haberine göre, yapımını Karatay Üniversitesi’nin üstlendiği filmin, tarih danışmanın Prof. Dr. İlber Ortaylı olduğu açıklanmıştı. Ortaylı’nın avukatı Av. Fahrettin Erbahayetmez müvekkili adına konu ile ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Geçtiğimiz bir kaç gün içerisinde haber kanallarında, sevilen ve başarılı bir kadronun çalışması olduğuna inandığımız ''Diriliş Karatay'' isimli uzun metraj filmden bahsedilmektedir. Adı geçen değerli çalışmanın kamuoyuna yansıyan biçiminde, müvekkilim İlber Ortaylı’nın ''tarih danışmanı'' olduğu ibaresi bilgimize ulaşmıştır.

Müvekkilim böyle bir çalışmaya sempati ile bakmasına karşın, geçmiş dönemlerde yapılmış bulunan Tarihi film çalışmalarının yetersizliğine koyduğu şerh açıktır.

2018’de gösterime girmesi beklenen Direniş Karatay, aynı adlı kitabın yazarı Selman Kayabaşı’nın senaryolaştırıldığı proje de Kataray’ı Mehmet Aslantuğ, Ahi Evran’ı ise Fikret Kuşkan oynayacak. Filmin genel yönetmenliğini Serdar Akar, yönetmenliğini ise Selahattin Sancaklı üstleniyor.

Film, 1243’de Kösedağ savaşında Moğol yenilgisinin ardından kurduğu medrese ile Anadolu Selçuklu Devleti’nin gördüğü hasarı ilim irfan ile tamir etmeye uğraşan Emir Celaleddin Karatay’ın mücadelesini anlatıyor.