İlber Ortaylı: Mussolini dönemideki belediyeler bile Türkiye'den daha demokratikti

Prof. Dr. İlber Ortaylı, İtalya’da diktatör Benito Mussolini devrindeki belediyelerin bile Türkiye’dekilerden daha demokratik olduğunu savundu. Ortaylı, “Belediye seçim şartlarına bakın demokratik değildir. İşsiz adam seçilebiliyor ama memur adam seçilemiyor. Mussolini devrindeki belediyeler bile bizim belediyelerden daha demokratikti çünkü kimse kısıtlanmıyordu. Yerel düzeyde bile demokratik kuruluşumuz tam değildir ve bunu ıslah edecek uyanık bir halk yok. Merkez yönetimde oturan yöneticilerin hiçbiri de buna uymuyor” dedi.

‘Kanunsuz demokrasi olmaz’

Gazete Duvar’da yer alan habere göre, Beylikdüzü’nde Sevgi ve Barış Buluşmaları kapsamında düzenlenen Çardak Altı Sohbetleri’nin konuğu olan tarihçi Ortaylı, “Kanunsuz ve hukuk anlayışsız demokrasi olmaz” diyerek şöyle devam etti: “Beynelminel sahada hukuk usulünü bilmeyen ve hazırlayamayan hukukçular bir türlü davaları kazanamıyor. Bu yüzden her şeye baştan başlıyor.”

‘Küçük aile illa ki iyi değil’

Ortaylı sohbet sırasında ‘ev işlerinin zamana göre farklılık gösterdiğine’ de değindi: “Bu zamanda hiç bir erkek üç kadına bakmaz. Ancak başka şehirlerde bakabilirse bakar. Normal bir Türk erkeğinin günlük çalışması bu kadar dükkan gezen birine yetmez. Küçük aile diye bir yapı vardır ama kalkıp bu yapının iyi bir şey olduğunu söyleyemeyiz” dedi.