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Kültür-Sanat

İlber Ortaylı: Muhteşem Yüzyıl'a yararlı bir müdahale olmalı

Ortaylı, 'Bunca döviz getirmeye başlayan bu diziyi rafa atmak hiçbir etki sağlamaz' dedi

02 Aralık 2012 13:59

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın eleştirdiği Muhteşem Yüzyıl dizisi için "Yararlı bir müdahale olmalıdır" dedi.

Ortaylı'nın Milliyet gazetesinin Pazar ekinde "Muhteşem harem" başlığıyla yayımlanan (2 Aralık 2012) yazısında Muhteşem Yüzyıl dizisi hakkında önemli eleştirilerde bulundu.

"Bilgisiz insanların fantezisi filozofun dediği gibi eyleme geçmiş bir cehalettir" diyen Ortaylı, "Bunca döviz getirmeye başlayan bu diziyi rafa atmak hiçbir etki sağlamaz. Ama olayın içine girmek herkesin kalitesini artırır" dedi.

Muhteşem Yüzyıl dizisine yararlı bir müdahale olması gerektiğini savunan Ortaylı şöyle devam etti:

"Burada tasarrufta bulunmak için on üç kere sefere çıkan bir hükümdarı tarif eden bu dizide yarım yamalak Mohaç görünümü dışında savaş sahnesi, Rodos Muhasarası ve fethi gibi dramatik olaylar içeren bir seferi ekrana getirmeyen bir yatırımcı zihniyet var. Çaresi gürültü değil yararlı bir müdahale olmalıdır."

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