İlber Ortaylı: Mübadele hiçbir zaman kapanmayacak bir yaradır

Prof.Dr. İlber Ortaylı, Balıkesir'in Erdek ilçesinde düzenlenen festival kapsamındaki söyleşide, nüfus mübadelesinin dram ve hiçbir zaman kapanmayacak bir yara olduğunu söyleyerek, "Mübadele, akıllı bir ekonomik önlem değildir. Başka ülkeye göçmen gönderen ülke mahvolur, ekonomisi derin bir yara alır" dedi.

Erdek Belediyesi tarafından düzenlenen "Erdek Zamanı Festivali" etkinlikleri kapsamında Erdek ilçesine gelen ünlü tarihçi Prof.Dr. Ortaylı, "Cumhuriyet alanında mübadele" konusunda söyleşiye katıldı. Mübadelenin büyük bir travma olduğunu ifade eden Ortaylı, "Hayırlı bazı yanları olsa bile mübadele, dramadır ve hiçbir zaman kapanmayacak bir yaradır" dedi.

Dünyada hiçbir göçmenin, geldiği ülkeyi benimsemeyerek, kendi ülkesini özleyeceğini vurgulayan Prof.Dr. Ortaylı, "Mübadele, akıllı bir ekonomik önlem değildir. Başka ülkeye göçmen gönderen ülke mahvolur, ekonomisi derin bir yara alır" diye konuştu.

Erdek´in önemine de değinen Prof.Dr. Ortaylı, "Erdek, bir orta Anadolu kasabasına göre her zaman 50 yıl ileridedir" değerlendirmesinde bulundu.

Protokolün yanı sıra Kirazlı Manastır´da yapılacak ayin için Erdek´e gelen Fener Rum Ortodoks Patriği Bartholomeos´un da izlediği söyleşinin sonunda Erdek Belediye Başkanı mimar Hüseyin Sarı, Prof.Dr. Ortaylı´ya plâket ve buket verdi.

Ortaylı daha sonra kendisini dinlemeye gelen Erdeklilerle selfie çektirdi.