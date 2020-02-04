İlber Ortaylı: Memleketin üzerinden beton faciası ne zaman kalkar bilmiyorum

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile birlikte tarihi mekanları ziyaret etti, 'beton' konusunda eleştiride bulundu.

Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında tarihçi-yazar İlber Ortaylı Kahramanmaraş’a geldi.

Kahramanmaraş’a 1966 yılında geldiğini ve o dönemde şehrin siluetinin mütevazi bir yapıda olduğunu söyleyen Ortaylı, her yerde olduğu gibi Kahramanmaraş’ta da betonlaşmanın olduğunu ifade etti.

Yapılarda betonlaşmanın ortadan kalkması gerektiğini savunan Ortaylı, “Ben 1966 yılında geldim Kahramanmaraş'a. Dış İşleri Bakanlığının daveti üzerine gazeteci ve eşinin mihmandarlığını yaptım. O zamanlar tabi, biraz toz ve toprak içinde mütevazi bir hallice Anadolu şehriydi ve nüfusu 30 bindi. O dönemde çarşı daha otantikti, şehrin içinde bir takım konaklar evler ve dar sokaklar vardı ve resim gibiydi. Civar daha yeşildi ve bağlar bahçeler vardı. Şimdi tabi betonlaşma kaçınılmaz. Bilmiyorum bizim bu memleketin üzerinden beton faciası ne zaman kalkar. Şehirlerin nüfusunda oynama olacak. O zamanlar fakirler de mütevaziydi ve bugün Maraş zengin bir şehir” diye konuştu.

Ortaylı ile milli mücadele dönemi mekanları gezdiğini ve bilgiler aldığını söyleyen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise “Kendisi daha önce Kahramanmaraş’a gelmiş ve geldiği tarih benim doğum tarihim. Kendisinin tekrar şehrimize gelmesi ve anılarını tazelemesi bize verdiği bilgiler çok değerli. Birlikte milli mücadelemizin izlerini taşıyan mekanlarda gezintiler yaptık kendisine teşekkür ederiz” dedi.

(İHA)