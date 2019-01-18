İlber Ortaylı: Görgüsüzlük ve yarı cehaletin günden güne azalmasını temenni ediyorum



Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı çocuklar ve hayvanlar hakkında açıklamalarda bulundu.

Tuhaf Dergi'nin Ocak sayısı için yazdığı 'Geleceğe Dair Beklentiler' başlıklı yazısında Türkiye'de çocuk yetiştirmenin yanlış anlaşıldığını belirten Ortaylı çocuk yetiştirmenin sadece çocuğa sevgi gösterilerinde bulunmak ve onu şımartmak olmadığını, onların eğitimleriyle, sporlarıyla ilgilenerek sahiplenilmiş olacaklarını söyledi.

Yazısında çocukların aile içinde fikirlerinin önemsenmediğinin altını çizen tarihçi "Bizim ailelerde hiçbir hafta sonu programı çocuğa göre yapılmaz; halbuki çocukların sürekli ilgi duyabilecekleri yeni yerler görmeleri ve gezmeleri gereklidir" ifadelerini kullandı.

Ortaylı, "görgüsüzlük ve yarı cehaletin günden güne azalmasını" temenni etti.

"Ülkemizin neredeyse her yeri sokağa atılmış evcil hayvanlarla dolu"

Yazısında hayvan hakları konusunda öneriler sunan Ortaylı "Üçüncü dünya ülkelerinin çocuklara bakışı nasılsa, hayvanlara bakışı da öyledir. Hayvan meselesini de yeni yılda ki önceliklerimiz arasına almamız lazım. Bu konu, yalnızca yasa çıkarmakla çözüme kavuşmaz. Birtakım sonradan görme aileler, petshop’lardan yavru kedi ve köpekleri satın alıyor, iki ay sonra da sıkılıp sokağa atıyorlar. Bu insanların maalesef ruhları gelişmemiş. Dağlar, taşlar, ormanlar; sadece şehirler ve turistik bölgelerimiz de değil, ülkemizin neredeyse her yeri sokağa atılmış evcil hayvanlarla dolu" dedi.

Yazının tamamı bu ay Tuhaf dergisinde yayınlanacak.

