İlber Ortaylı, Fatih dizisinde Fatih Sultan Mehmet ve o dönemin iyi yansıtılmadığını söyledi

Ünlü Tarih Profesörü ve yazar İlber Ortaylı 'Oylum Talu ile Anlatacaklarım Var' programına katıldı. Programda 'Fatih' dizisi hakkında eleştirilerde bulunan Ortaylı, Fatih dizisinin fragmanını izledikten sonra, birçok hata bulduğunu ve Fatih Sultan Mehmet'in ve o dönemin iyi yansıtılmadığını söyledi.

Ünlü tarihçi Ortaylı, büyük tarihi kişilerin yansıtılmasında rejiden, kostüme kadar her bir detayın önemli olduğunu ve Türkiye'deki senaristlerin tarihi senaryo yazmayı “çocuk oyuncağı” olarak görüp hata yaptığını söyledi.

Tarihi dizileri izlerken içinin bunaldığını söyleyen ve 'Fatih 1453' filmini de izlemediğini belirten Ortaylı, 'Fatih dizisini katlederlerse çok kızarım' diye ekledi.