İlber Ortaylı, Davutoğlu'nun 'istikşafi görüşme' söylemini alaya aldı

CNN Türk ekranlarında yayınlanan Hakan Çelik'in sunduğu 'Hafta Sonu Keyfi' programına katılan Prof. İlber Ortaylı, AKP ile CHP arasında yürütülen koalisyon görüşmelerinde Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun dile getirdiği "İstikşafi görüşmeler" söylemini alaycı bir dille eleştirdi.

"Şimdi bir de bazı kelimeler buluyorlar. Neydi o 'istişkaf'. İstişkafi diye de kullanmış onu" diyen Ortaylı, şunları söyledi:

"Şimdi bu istişkafi diyor, onu da medya 'istişkafi heyeti' diye yazıyor. İstişkafi sıfattır. O öyle kullanılmaz. 'İstişkafi heyet' dersin veya 'istişkaf heyeti' dersin. Bununla bilgiçlik gösteriyorlar. Ama Osmanlıca kelimeleri doğru telaffuz etmekle işe başlamak lazım."

Ortaylı'nın açıklamalarına ilişkin video şöyle: