Prof. İlber Ortaylı'dan gençlere 19 Mayıs mesajı: Vatanınızda kalın, Türkiye’de kalıp işleri düzeltmeye katkıda bulunun

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda özellikle gençlere seslenerek, "Dışarıya göçmeyin. Vatanınızda kalın, Türkiye’de kalıp işleri düzeltmeye katkıda bulunun" dedi.

Prof. Ortaylı, Murat Yetkin ile yaptığı söyleşide, AKP iktidarlarının ilerleyen yıllarında ulusal bayramların kutlanmasının ikinci plana atılmasını eleştirdi. Durumu “ihmal” sözcüğü ile tanımlayan Ortaylı, “Milli bayram karşıtlığının karşısındayım” diyerek, "ulusal bayramlara karşı ihmalkâr tutumu protesto ettiğini" söyledi.

Yetkin, Ortaylı ile yaptığı söyleşisini şöyle anlattı:

"Cumhuriyet değerlerinden, söz ettik. Laiklik, kadın ve erkeğin hukuk önünde eşitliği, parlamenter sistem, reformlar… Medeni Kanun’un önemi üzerinde özellikle durdu; asıl meselenin o olduğundan ama artık bundan geri dönülemeyeceğini vurguladı. Cumhuriyeti '90 yıllık reklam arası gibi' görenlerin yanıldığını, geriye dönüşün olamayacağını söyledi. Harf reformu üzerinde durdu. Arap harflerinden Latin harflerine geçişi hâlâ sindiremeyenlerin 'Eski metinleri okuyamıyoruz' yakınmasını eleştirdi. 'Eskiler de eskileri okuyamıyordu' sözlerini özellikle not ettim.

İlber Hoca, 'yeni nesile', geçlere çok güveniyor. Çoğu aydının aksine, bu konuda iyimserlik içinde.

Ancak gençlere önemli bir öğüdü de var.

'Dışarıya göçmeyin', diyor. Türkiye’deki zorluklarda yılıp ABD’ye Avrupa’ya gidenlerin çoğunun aradığını bulamadıkları dışında, başka bir boyutu vurgulayarak söylüyor bunu.

'Vatanınızda kalın, Türkiye’de kalıp işleri düzeltmeye katkıda bulunun' diyor. Sanırım bu 19 Mayıs gününde gençlere, özellikle eğitimli gençlere verilecek en önemli öğüt, bu ülkede kalıp 'işlerin düzelmesine katkıda bulunmak' öğüdü."

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