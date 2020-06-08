İlber Ortaylı'dan Ayasofya çıkışı: Politika aracı yapılmamalı, 1934 kararına itaat edilmeli

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Ayasofya tartışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ortaylı, 1934'teki karara itaat edilmesi gerektiğini söyleyerek "Çocuk oyuncağı değildir, politika aracı yapılmamalıdır, tehlikelidir" dedi.

İstanbul'un fethinin simgelerinden olan Ayasofya üzerine tartışmalar devam ediyor. Danıştay, 2 Temmuz'da, Ayasofya ile ilgili 1934 yılında alınan müzeye dönüştürme kararını görüşecek.

Habertürk TV'nin sorularını yanıtlayan tarihçi Prof. İlber Ortaylı, Ayasofya tartışmalarıyla ilgili şunları söyledi:

"Caminin bir bölümünde namaz vakitlerinde ezan okunuyor, cuma namazı da kılınıyor. Çocuk oyuncağı değildir, politika aracı yapılmamalıdır, tehlikelidir. Müzeciler ve tarihçiler buna dikkat etmeli. Cumhuriyet yönetiminin 1934 yılındaki kararına itaat etmeliyiz."

Ayasofya tartışmaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 1934'te Danıştay kararıyla müze yapılan Ayasofya'nın statüsünün değiştirilmesi için talimat verdiği öne sürülmüştü.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Erdoğan, "Ayasofya cami olarak turistler tarafından ziyaret edilmeye devam edilebilir. Sultanahmet'te olduğu gibi. Buna milletimiz karar vermeli" değerlendirmesini yaptı. Erdoğan toplantıda, "Bu konuda çok hassas olun" talimatını da vererek, acele edilmemesini, konunun iyi araştırılmasını istedi.

Daha önce de Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Ayasofya’nın tekrar ibadete açılması konusunda bir çalışma yapın, getirin” dediğini yazmıştı.

Haber Global'e konuşan AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimat verdiği yönündeki haberlerle ilgili “Şimdi talimatı verdiği, bir kulis habere göre ortaya çıkan bir tablo. Ne bir beyanat var bu konuda, ne de dışarıya, içeriye deklare edilmiş bir süreç var" demişti.