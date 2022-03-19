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İlber Ortaylı canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı

Prof. Dr. İlber Ortaylı, İstiklal Marşı'nın da yazarı Mehmet Akif Ersoy'dan ve şiirinden bahsederken gözyaşlarına hakim olamadı

19 Mart 2022 11:53

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Çanakkale Zaferi'nin 107. yılında NTV özel yayınına konuk oldu.

Ortaylı, İstiklal Marşı'nın da yazarı Mehmet Akif Ersoy'dan ve şiirinden bahsederken gözyaşlarına hakim olamadı.

Ortaylı, "Akif'in yazdığı Çanakkale şiirinin arkasından 'Allah'ın şairleri de var' denilmiştir. Ne şark da ne garp da böyle bir abide yok. Birinci Cihan Harbi'nin abidelerini sayabilirsiniz" dedi.

Sunucunun, Ortaylı'ya "Sizi böyle görmedik daha önce gözleriniz yaşardı" demesi üzerine, Ortaylı, "Benim için fazla oldu artık 18 Mart günleri" diyerek yanıt verdi.

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