İlber Ortaylı: Benim tanıdığım Can Yücel hangi kanatta olursa olsun acımasız bir hicivciydi

Hürriyet yazarı İlber Ortaylı, 12 Ağustos ölüm yıl dönümü olan Şair Can Yücel'e ilişkin olarak, "Benim tanıdığım Can Yücel hangi kanatta olursa olsun acımasız bir hicivciydi. Bununla birlikte özel hayatında hatta kendi sanatçı ve edip dostlarıyla ilişkilerinde kolay kin tutmadığını, hafif tertip vefasızlıklara ve entrikalara aldırış dahi etmediğini biliyorum. Belki bu gönül genişliğinden dolayı bir de Datça ikliminden 73 sene yaşadı" dedi.

"Son yıllarını Datça’da geçirdi. Bir gitti, 'Ben buradan bir daha gelmem' dedi" diyen Ortaylı, "Can Yücel sağlığına dikkat etmeyen, dilediği gibi yaşayan bir şairdi. İnsanlara olan sevgisini ilk önce eşine ve çocuklarına verirdi, dostlarına da üleştirecek gönül bağı her zaman vardı" ifadesini kullandı.

Ortaylı, “Eskici diye çığırıyor adam sokaktan / Müşteki bir sesle” diye başlayan dörtlüğü benim tarihçiliğimdeki nostaljiyi makaraya alan bir deyiştir. Hiç kızmadım. Hatta kendimi tartmama neden oldu" diye kaydetti.